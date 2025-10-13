Michael Rubí revela las exigencias de Gloria Trevi y lo que le pide como bailarín

Michael Rubí contó cómo es trabajar con Gloria Trevi. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Michael Rubí, bailarín tico de la gira Congloria, reveló cómo es trabajar con Gloria Trevi.

Entre exigencias, disciplina y shows en tacones, asegura que, pese a la intensidad del trabajo, la cantante mantiene un trato cercano y humano con su equipo.

“Este ha sido un año bastante cansado. He tenido la oportunidad de viajar a Madrid, Italia, Chile, Colombia, Perú y más de 30 ciudades en México. Además, asumí el reto de participar en Mira quién baila, y todas las semanas viajo de jueves a domingo entre México y Costa Rica para los shows en vivo.

Michael Rubí y su novio en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Es diferente al año pasado que solo vine por tres fines de semana, también es agotador, pero muy gratificante”, contó Rubí.

Una jefa exigente pero cercana

Rubí explicó que Gloria Trevi es una jefa exigente, pero muy humana y cercana con su equipo.

“Ella siempre tiene requerimientos específicos y espera que mantengamos una cierta imagen física, pero fuera de eso es excelente. Se preocupa por nosotros, nos llama por nombre, se interesa por nuestro bienestar y siempre revisa que estemos cómodos durante la gira”, dijo.

Jonathan Aparicio siempre sorpende a Michael Rubí. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El bailarín aseguró que la estrella de la música permite acercarse al escenario y que el trato es diferente al de otros artistas.

“A diferencia de otros artistas que ni voltean a ver a su equipo, Gloria permite que los bailarines se acerquen, que interactuemos y que nos apoyemos mutuamente. Es bonito y nos motiva a dar lo mejor en cada uno de los show”, destacó.

Tacones y disciplina en el escenario

Uno de los retos más comentados por Rubí ha sido bailar en tacones y vestido durante los shows, un desafío que exige entrenamiento y resistencia física.

Momentos detrás del escenario con Michael Rubí y el equipo de Gloria Trevi, donde la exigencia y cercanía se mezclan. (redes/Instagram)

Michael Rubí comparte cómo combina su vida personal y profesional mientras trabaja con Gloria Trevi en la gira Congloria. (redes/Instagram)

“No es fácil, es pesado para el cuerpo y los pies, pero me permite ser versátil y ofrecer un espectáculo completo. Una vez me caí porque se me metió el tacón en el cordón, pero me levanté y seguí como guerrero. Todo eso forma parte de la disciplina que Gloria exige”, relató.

El talentoso resaltó la importancia de mantener un equilibrio entre la exigencia profesional y la cercanía personal, un rasgo que hace única la experiencia de trabajar con Gloria Trevi.

“Ella se asegura de que estemos bien en los hoteles, con la comida y en cada destino. Esa cercanía hace que todo el esfuerzo que hacemos valga la pena y que nos sintamos parte de su familia artística”, mantuvo.

Relación con la pareja y la familia

Destacó que, a pesar de la carga física y los viajes constantes, disfruta poder trabajar cerca de su gente, familia y pareja, el estilista Jonathan Aparicio, lo que le permite equilibrar su vida personal y profesional.

“La comunicación con mi pareja es lo más importante. Aunque estemos en países distintos, nos mantenemos cerca con videollamadas, detalles y flores, eso fortalece nuestra relación”, añadió.

Desde que inició el programa, Rubí ha sido sorprendido por su novio, quien todos los domingos le lleva un ramo de flores distinto, un gesto que se ha convertido en una dulce tradición.

Rubí contó que su relación no solo va muy bien con su pareja, sino también con su mamá. Ambos se llevan excelente con las familias del otro, y los pequeños detalles, como regalos o invitaciones a comer, reflejan el equilibrio y la armonía que han logrado mantener en todas las relaciones familiares.

Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando estuvimos en la cuarta gala del programa fue que al estilista no lo vimos trabajando como en otras galas pasadas.

“Tengo entendido que están utilizando otro salón para este proyecto. Entonces este año me viene a apoyar todas las semanas desde el público, se sienta y pega 52 mil gritos para apoyarme a mí”, concluyó.