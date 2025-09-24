Así se ve Michael Rubí bailando junto a Gloria Trevi

Michael Rubí trabaja con Gloria Trevi desde el 2024. (redes/Instagram)

Michael Rubí sigue brillando en los escenarios internacionales al lado de Gloria Trevi, con quien trabaja desde el año pasado.

La figura de Mira quién baila es parte del elenco de bailarines de la artista mexicana desde el 2024 y un video que circula en TikTok muestra cómo baila el tico al lado de Trevi.

Desde el perfil “dujtrevi”, de esa red social, se compartieron varios videos de un reciente concierto de Trevi y en una de esas grabaciones Rubí aparece, como dicen, dándolo todo junto a la estrella del “Pelo suelto”.

El tico casi que protagoniza un “solo” con la mexicana en la pieza “Todos me miran”, que baile muy cerquita de Trevi con vestido y tacones. El dominio que le tiene Michael a los zapatos de tacón es una de las cosas que más llaman la atención en el video.

Muchos de los seguidores de Michael quedaron como locos al verlo en esa presentación y así se lo hicieron saber.

“Debería ser el bailarín de JLo, demasiado bueno”, “¡qué lindo Michael Rubí!”, “hermoso, lo adoro, orgullo costarricense”, “ni yo bailo con esos tacones como esos chicos, de verdad qué cargas, mis respetos”, son algunos de los comentarios que tiene la publicación del video del tico.

Actualmente, Michael divide el tiempo entre su trabajo con Gloria Trevi y el que tiene con Teletica en Mira quién baila, donde es pareja de la maquillista Mariana Uriarte.

Como Gloria Trevi anda de gira, Michael sale y entra del país a cada rato para cumplir con sus dos compromisos.

