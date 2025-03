Michael Rubí se “come viva” a Gloria Trevi en nuevo video de la famosa cantante

Michael Rubí lleva casi dos años siendo uno de los bailarines principales de la cantante Gloria Trevi. (redes/Instagram)

El bailarín costarricense Michael Rubí sigue brillando y ahora hasta asustando al lado de la cantante Gloria Trevi.

El tico ya no solo está bailando junto a la mexicana en sus conciertos sino que también fue elegido para participar en su más reciente video musical.

La Trevi acaba de estrenar su más reciente tema “Q.E.P.D.”, que significa Que en paz descanse, y el alajuelense sale bailando, eso sí con una pinta que ni su mamá lo reconocería.

Esta es la primera vez que Michael sale en uno de los videos de “la jefa”, como él mismo le llama, pero le tocó transformarse en un zombie.

Michael Rubí contó que la grabación del video se hizo en un solo día. (redes/Instagram)

La pieza trata de cuando una mujer entierra ese amor porque ya decidió olvidar a ese hombre que le dañó el corazón, pero aún así, a veces salen esos “fantasmas” del pasado.

Michael nos contó desde México, donde vive ahora, que disfrutó mucho la grabación de este videoclip, pero que a la vez fue muy cansado, pues todo lo hicieron en un solo día.

LEA MÁS: Michael Rubí empezó otra etapa de ensueño en México al lado de famosa artista

Actualmente, Gloria se encuentra de gira por varias ciudades de México con su show llamado “My Soundtrack on tour 2025″, que es mucho más pequeño que el del año pasado en Estados Unidos.

“Sí, fue muy pesado, las grabaciones siempre son demasiado extensas porque hay más de un video, que normalmente se toman hasta tres días en esas grabaciones, pero esta como que ella ya tenía el concepto bastante claro y como estamos en medio de la gira, ella no quería sacar tanto tiempo, se grabó todo en un día”, mencionó el destacado bailarín.

Según contó, el video lo grabaron en los primeros días de enero en una gran finca ubicada en la zona de Michoacán justo en la semana que iniciaron esta nueva gira.

“Estrenamos esa semana jueves y viernes, sábado pasamos viajando y domingo fue la grabación de ese vídeo. Se grabó en un espacio allá en Michoacán, como que era una finca enorme que tenía como todas las escenas que se ven en el video, no fue como que nos tuvimos que mover muchísimo de locación”, detalló.

LEA MÁS: Michael Rubí no bailará más junto a la cantante Gloria Trevi en Estados Unidos, ¿qué sucedió?

La canción de Gloria Trevi, cantante mexicana, se llama "Q.E.P.D" y la estrenó esta semana. (redes/Instagram)

Un zombie muy guapo

En el video los que salen vestidos y caracterizados como zombies son su equipo de bailarines de la gira de México, pues los de la gira de Estados Unidos son otros; sin embargo, el costarricense trabaja con ella para los dos países.

Michael explicó que la producción de Gloria les anuncia con tiempo los compromisos que deben de cumplir y que le llamó mucho la atención ver que en enero estaba pautado lo del video, algo que jamás imaginó que llegaría a pasar.

“La producción nos manda a nosotros un calendario por mes de los compromisos que tenemos, de grabaciones, de programas de tele, de todo lo que sea lo que conlleva el trabajo, entonces en una de esas fechas estaba lo del vídeo, y pues nada más era como que ya eso estaba ahí en calendario, lo que sí no sabíamos era qué era lo que íbamos a hacer, entonces cuando llegamos a la locación fue que nos topamos con la sorpresa de que seríamos zombies”, dijo.

LEA MÁS: Michael Rubí revela cómo han sido los encuentros con Gloria Trevi

Gloria Trevi le dijo a los de maquillaje que el tico se veía aún lindo y por eso le pusieron pelo y lo maquillaron más. (redes/Instagram)

El exparticipante de Mira quién baila (MQB) hasta vaciló que llegó a pensar que sería el “muchacho guapo que se enamoraba de Gloria”, pero que al final se llevó la sorpresa de que lo transformarían en un muerto viviente.

“Me tocó ser el que se la comía viva”, recalcó entre risas.

Rubí dijo disfrutar montones la experiencia por ser algo muy diferente a lo que está acostumbrado a hacer junto a ella y que lo más sorprendente fue ver cómo se iba transformando en un zombie.

De hecho, la misma Gloria pidió que lo maquillaran todavía más porque dijo que aún se veía “muy guapo”.

“El maquillaje empezaba a las 9 de la mañana, toda la caracterización porque es que nos pintaban las manos, el cuerpo, la cara, a mí en mi caso la cabeza, me pegaron hasta pelo. Mi caracterización empezó a las 9 a.m. y ya como a las 3 p.m., más o menos iban terminando. En ese momento, ella me vio y dijo: ‘no, yo necesito que a él le pongan más cosas, pónganle pelo, háganlo que se vea como todavía más muerto, se ve muy guapo’, entonces de ahí me llevaron otra vez como al área de maquillaje y me empezaron a poner pelo, me pusieron unos lentes de contacto blancos y me hicieron como un maquillaje todavía más intenso. Yo creo que yo fui el que duró más, me terminaron de maquillar a las 5 de la tarde y empezamos a grabar a las 7 de la noche”, contó.

LEA MÁS: Michael Rubí tiene un nuevo trabajo en México mientras anda de gira con Gloria Trevi

El costarricense es el que sale a la pura par de Gloria Trevi en el video. (redes/Instagram)

De vuelta al escenario

Al final, cada escena se grabó como 10 veces hasta que quedara perfecta y para tener varios ángulos por lo que terminaron pasadas las 10 p.m..

Según recordó, esa misma noche se regresaron a Ciudad de México por tierra porque al otro día tenían concierto.

“Muy pesado sí, pero una experiencia superchiva porque fue demasiado diferente a lo que estoy acostumbrado, bastante retador estar tanto tiempo maquillado y caracterizado con las prostéticos pegados en la cara con una gomilla especial, que al final hasta se me hizo una alergia y todo, pero aquí estamos triunfando y disfrutando de cada uno de los proyectitos junto a Gloria”, dijo muy feliz el tico.