Michael Rubí revela cómo han sido los encuentros con Gloria Trevi

Michael Rubí es parte de los bailarines oficiales de Gloria Trevi en su nueva gira por Estados Unidos.

El bailarín costarricense Michael Rubí ya tuvo sus primeras presentaciones junto a Gloria Trevi, en Estados Unidos, y está que no se la cree por más que lo pellizquen.

El campeón de la sétima temporada de Dancing with the Stars forma parte ahora del grupo de bailarines de la mexicana y, nos contó, qué tal ha sido la experiencia y qué es lo que más le ha sorprendido hasta ahora.

La gira “Mi Soundtrack World Tour”, de Gloria Trevi, inició el fin de semana anterior y este viernes y sábado tendrán concierto en dos comunidades distintas de California. En total visitarán 32 ciudades de Estados Unidos y el tico fue contratado para acompañarla en todo el tour.

“¡Ha sido increíble! La verdad, esto lo soñé mucho y superó muchísimo lo que yo imaginaba que podía ser. La respuesta de los fans de ella hacia mi ha sido increíble. Todo esto es definitivamente una recompensa a todos mis sacrificios y esfuerzos durante toda mi carrera”, dijo el alajuelense.

“Mike” explicó que lo más bonito es que está rodeado de gente muy profesional en su campo y que lo han tratado como uno más en el grupo a pesar de ser el nuevo.

En cuanto al espectáculo, nos adelantó que está “espectacular” y que los vestuarios que utilizan, la producción como tal y el trabajo de luces y pantallas lo hacen aún más atractivo para todos los que esperan disfrutar de un buen concierto.

Gloria Trevi inició su nueva gira la semana pasada y de momento se desconoce si vendrá a Costa Rica.

De momento, la intérprete de “Con los ojos cerrados” y “Todos me miran” no ha anunciado si presentará este nuevo show en Costa Rica.

“Es definitivamente el trabajo más chiva que he hecho, sin desprestigiar jamás todo lo que he hecho porque todos mis otros trabajos me prepararon para esto, pero la verdad estoy en un momento de mi carrera que no cambio por nada”, dijo Rubí.

Los reunió a todos

El bailarín aseguró que lo que más le ha sorprendido desde el primer día es lo “increíblemente famosa” que es Gloria Trevi, pues todas las fechas están completamente vendidas.

Además, de la reacción de la gente cuando se ve dentro del lugar del concierto y que de todas las edades llegan a verla.

El primer día que inició la gira, que fue el viernes 26 de enero, en la ciudad de Hidalgo, Texas, la cantante hizo algo que significó mucho para él y todos sus compañeros porque les permitió tener un momento muy íntimo con ella.

“La semana pasada que fue el primer show, trajo un sacerdote para hacer una oración y una bendición antes de salir al show. Reunió a todo su equipo, técnicos, músicos, bailarines, todos, todos hicimos un círculo de oración para poner en manos de Dios toda la gira y fue muy lindo. Ella es superlinda con todo su ‘crew’ (equipo), a todos los trata muy lindo y con cariño”, contó.

Por todas estas ciudades de Estados Unidos andará el costarricense junto a Gloria Trevi.

Michael agregó que también le ha llamado mucho la atención lo comprometida que es la Trevi con su trabajo y cómo se ha involucrado hasta en el mínimo detalle para que su público vea un espectáculo de calidad.

“El camerino de ella está aparte del de nosotros y antes del show ella está en su espacio y nosotros en el nuestro, pero me ha sorprendido mucho lo que ella se involucra en su show. Ella quiere todo perfecto tal cual es su visión. Ella escogió los vestuarios de cada uno de nosotros, ella diseñó muchas partes del show. Es una mente”, mencionó.

Aceptado por los fans

Otra de las anécdotas que ha vivido en estos primeros conciertos es que ya los seguidores de la artistas han empezado a identificarlo y hasta han querido saludarlo y tomarse fotos con él.

“En el concierto pasado le gritaban en medio concierto: ‘No estás sola’, y eso me pareció reeeelindo. Además, la esperaron afuera a ver si la podían ver, entonces cuando íbamos saliendo los bailarines vimos ese montón de gente afuera del Venue (lugar del concierto) y cuando salimos empezaron a gritar: ‘el pelooón, el pelón (risas) porque querían saludarme”.

“Eso fue muy lindo. Tengo muchos momentos con ella en el concierto, entonces seguro me recordaron. Yo al principio no entendía lo que decían fue que un compañero me dijo: ‘¡bienvenido oficialmente!, los fans te aceptaron’”, contó entre risas.

Así lució la mexicana en primer concierto del pasado 26 de enero.

El grupo de bailarines son seis en total, de los cuales solo él habla español, por lo que también se ha dedicado en los días de ensayos a enseñarles un poco del idioma.

Sus nuevos compañeros son uno de origen mexicano, uno argentino (hablan solo inglés), uno viene de Polonia, otro de Australia y, finalmente un neoyorquino, pero todos radican en Los Ángeles, así que él es el único de centroamericano.

“Todos ya tienen bastante experiencia en este tipo de trabajos. Y respetan mucho mis puntos de vista y mis ideas, y eso ha sido muy lindo”, explicó el bailarín.

Rubí contó que la productora de la cantante se encarga de pagar toda su estadía en Estados Unidos.

Como la mayoría de los conciertos están programados para fin de semana, Rubí nos contó que habrá ocasiones en que estará viajando a México, porque allá también dejó parte de sus cosas personales, pues la productora se encarga de pagarle el hospedaje, alimentación y traslados durante toda la gira.