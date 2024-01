Michael Rubí dejará de trabajar al lado de Maribel Guardia y ahora bailará junto con otra gran artista mexicana

Michael Rubi se fue a vivir a México en marzo pasado y ahora pasará a radicar en Estados Unidos.

Michael Rubí, ganador de la última temporada de Dancing with the Stars, junto con Lorna Cepeda, ya no seguirá bailando en la obra de teatro en la que participa junto con Maribel Guardia en Ciudad de México.

El alajuelense ahora bailará junto con la mexicana Gloria Trevi, pues fue contratado para ser parte de su staff de bailarines para su nueva gira Isla Divina World Tour durante todo este 2024.

Este sábado él llegó a Los Ángeles, Estados Unidos, para empezar con los primeros ensayos con todo el grupo y pudo compartir con la propia artista, quien les llevó una rosca de reyes para celebrar el Día de Reyes, una tradición mexicana.

“Me contrataron como bailarín de Gloria Trevi para hacer la gira de todo este año; solo en Estados Unidos son 32 fechas en varias ciudades. Estoy en Los Ángeles porque aquí es donde se está coreografeando el nuevo show, ella tenía un espectáculo distinto el año pasado y para este año que vienen para Estados Unidos van a crear un show nuevo, entonces estamos en los ensayos de eso. Somos tres bailarines de México, o sea que residimos en México; uno es mexicano, otro es argentino y yo que soy de Costa Rica. Acá nos encontramos con otros tres bailarines que viven en Los Ángeles, uno es de Nueva York, otro de Australia y el otro es de Polonia”, contó.

LEA MÁS: Michael Rubí ya conoció a Maribel Guardia y un piropo de la cantante lo sorprendió

Gloria Trevi inicia en unos días su nueva gira por Estados Unidos y un tico andará con ella en sus presentaciones.

Rubí explicó que los ensayos se iniciaron este sábado; además, contó que pasan practicando ocho horas diarias y que, de momento, serán 10 días de ensayo, luego harán una pausa y para ya empezar las prácticas generales el 22 de enero en Texas donde comienza la gira el próximo 26 de enero.

De hecho, durante la pausa de los ensayos se regresará a México solo unos días para despedirse de la obra musical “Lagunilla, mi barrio”, en la cual ha trabajado los últimos meses.

Fue recomendado

Michael explicó que esta gran oportunidad le salió porque un amigo lo recomendó, luego que uno de los bailarines estelares no pudiera acompañarlos en esta gira.

Michael Rubí ya no podrá seguir en la obra musical de "Lagunilla, mi barrio" de México.

Además, la misma producción se encargó de hacerle los permisos de trabajo una vez que le confirmaron que estaba dentro del equipo.

“He ido conociendo diferentes personas que trabajan en la industria allá y en una de esas oportunidades trabajé con un coreógrafo argentino, hicimos cinco fechas con un artista de allá de México. Él es bailarín de planta de Gloria (que baila con ella hace tiempo) y necesitaban un chico para esta nueva gira, porque de los que siempre trabajan con ella uno no quería venir a hacer esta gira por Estados Unidos y el coreógrafo con el que yo había trabajado me recomendó, mandé mis fotos, videos y eso, y me dijeron que sí el mismo día”, contó.

El costarricense está muy agradecido con las oportunidades que le han salido desde que terminó Dancing with the Stars.

Muy pura vida

El mismo primer día de ensayo conoció a la intérprete de “Con los ojos cerrados”, la cual dice ser muy amable y que le llamó mucho la atención que ella participa en todo el proceso creativo y que hasta les propuso algunos pasos de baile.

La misma Gloria compartió en su cuenta de Instagram el momento en que estaba compartiendo la rosca de reyes con su equipo y, curiosamente, Michael fue a uno de los que le salió el muñeco (que simboliza el niño Jesús).

“A mí fue el primero que tocó (sacar el muñeco), fue muy vacilón porque decía: ‘¡ay, el de Costa Rica, al de Costa Rica le va a tocar invitar!, pero superlinda. Ella es muy amable, superamorosa y, de verdad, es demasiado comprometida y respetuosa con el trabajo de los bailarines y eso se siente lindo, como que valora mucho sus bailarines y les da mucho apoyo”, mencionó.

Además, explicó que de momento no tiene una imagen junto a la Trevi porque le da pena pedirle una foto y que está muy concentrado con aprenderse los pasos de cada coreografía.

Rubí fue el campeón de la última temporada de Dancing with the Stars. (Lilliam Arce)

El costarricense dice estar viviendo muy agradecido con todo lo que está viviendo desde que se fue a México en marzo de 2023.

“Mi vida no ha sido fácil y lo que me ha mantenido vivo han sido mis sueños y ver cómo, poco a poco, después de tantas cosas y tantos procesos largos y dolorosos se van materializando. Eso me hace sentir muy orgulloso. Sé que es trillado, pero la verdad es que quien persevera en sus sueños los alcanza”.

“Yo era un chiquillo de un barrio en Alajuela que soñaba en su habitación en ser lo que es hoy y eso me hace sentir muy satisfecho y orgulloso, pero sobre todo agradecido. Con Dios y conmigo por no haber abandonado el sueño y haber creído siempre que si se podía”, agregó.