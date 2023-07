Michael Rubí ya conoció a Maribel Guardia y un piropo de la cantante lo sorprendió

Maribel Guardia tiene un papel protagónico en la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio". Instagram

Michael Rubí debutó antes de lo esperado en la obra musical “Lagunilla, mi barrio”, de México.

El bailarín tico se aprendió tan rápido las coreografías, así como las escenas en las que debe actuar, que el fin de semana anterior ya salió en la obra.

En ella participan grandes actores mexicanos como Laura León, Ariel Miramontes “Albertano”, Daniel Bisogno y una de sus actrices principales es la tica Maribel Guardia.

Aunque el exbailarín de Dancing with the Stars tiene más de dos semanas ensayando con el elenco, no había tenido la oportunidad de conocer a la costarricense, ya que se encontraba de vacaciones.

Michael (luz roja en sus manos) hace el papel de un ángel en una de las escenas. Instagram

Según contó el alajuelense, el fin de semana pasado se vieron por primera vez de frente y quedó sorprendidísimo con lo que le dijo ella.

“Vieras que fue muy loco porque el día que la conocí yo llegué a presentarme y le dije que tenía muchas ganas de conocerla y apenas me miró, me preguntó: ‘¿vos sos el tico?’ (risas). Yo le dije que sí, y conversamos un rato. Me preguntó que de qué parte era (de Costa Rica) y desde hace cuánto estaba acá”, contó.

Rubí ahora está viviendo en México y tiene un contrato de tres meses con la producción de esta obra musical. Instagram

Pero lo que más le hizo gracia al bailarín es lo que le dijo después.

“Le conté que tenía muy poquito aquí en México y me dijo que estaba segura de que me iba a ir muy bien porque además era muy guapo (risas)”, agregó.

“Mike” aseguró que no sabe cómo Maribel se enteró de que él era de Costa Rica, pero que de seguro algún compañero del elenco le hizo el comentario.

El tico comentó que todos los del elenco lo han tratado muy bien. Instagram

Todos muy amables

Durante la obra, Michael tiene varias escenas en las que debe hacer diferentes cambios de vestuario y en una de ellas está solo en el escenario bailando junto a Maribel.

Según dijo, no solo la tica lo ha tratado bien desde que se integró al equipo de trabajo porque los otros actores famosos también lo han hecho sentir como si los conociera de hace años.

Michael también debe vestirse como "Albertano", uno de los personajes de comedia más conocidos en México. Instagram

“Trabajo con algunas personalidades de la televisión de aquí que también han sido muy amables conmigo. Maribel me ha tratado con mucho cariño”, comentó.

La obra musical “Lagunilla, mi barrio” se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural Teatro 2 y es una de las más vistas en la Ciudad de México, pues la comedia recrea cómo son los coloridos barrios mexicanos, así como sus habitantes.