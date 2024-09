Michael Rubí ya no bailará más junto a Gloria Trevi en Estados Unidos, ¿qué pasó?

Michael Rubí ha formado parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi este 2024. (Luis Jara Cubillo/Cortesía)

El bailarín costarricense Michael Rubí ya no bailará más junto a Gloria Trevi.

El ahora participante de Mira quién baila (MQB) se encuentra en Texas, Estados Unidos, porque este viernes será su última presentación junto a la mexicana en este país.

El alajuelense había sido contratado como parte del grupo de bailarines de la intérprete de “Zapatos rotos” desde inicios de año y solo para su gira por Estados Unidos.

Dicha gira llamada “Isla Divina World Tour” culmina este 27 de setiembre en este país norteamericano, aunque todavía le quedan dos conciertos más en México que darán a inicios de noviembre.

Michael Rubí es de los bailarines principales en los conciertos de Gloria Trevi.

Michael nos había contado, en enero, que su contrato era solo por 32 fechas en varias ciudades de Estados Unidos y que, dependía de la producción de Gloria, si lo contratan de nuevo para el próximo año.

Según su página oficial, la Trevi retomará esta gira en México y otros países latinoamericanos a inicios de enero.

“Estoy tan agradecido y tan feliz. Yo de verdad soñé mucho con esta vida que tengo ahora, pero se veía tan imposible, pero no me rendí. Si están pasando por algo feo, no aflojen que todo pasa”, publicó recientemente en su Instagram al contar que ya había llegado a Estados Unidos tras viajar las últimas horas.

Aunque reconoció que la gira ha sido algo cansada, dice que fue algo que en definitiva le cambió la vida para bien y que espera seguir viviendo experiencias así tan chivas.

Rubí regresará al país el domingo para estar en la tercera gala de Mira quién baila, donde luchará por no salir eliminado junto a su pareja Janeth García. Ellos deberán disputar la permanencia ante el ganadero Marvin Hidalgo y la bailarina Tatiana Sánchez.