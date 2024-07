Bailarín Michael Rubí sufrió enfermedad que puso en riesgo su carrera

Michael Rubí (derecha) es uno de los bailarines principales de Gloria Trevi en su reciente gira por Estados Unidos.

A Michael Rubí lo hemos visto triunfar este año como uno de los bailarines principales de Gloria Trevi en su más reciente gira por Estados Unidos y como parte del staff coreográfico del programa “Juego de voces” que transmitió Televisa.

Llegar hasta ahí le ha costado mucho trabajo, sacrificio y hasta su salud se ha visto afectada por lo que no todo ha sido color de rosa para el costarricense en lo que va del año.

El actual campeón de Dancing with the Stars de Teletica confesó que estos meses también han sido muy duros porque le tocó luchar contra una parálisis facil y que ha sido lo más difícil que ha pasado desde que decidió luchar por sus sueños fuera de nuestras fronteras.

El alajuelense, quien se encuentra actualmente en la Ciudad de México, contó a través de sus historias de Instagram que la parálisis le dio a inicios de año, pero que de la mano de Dios y gracias a la acupuntura ya se está recuperando.

“En redes siempre compartimos lo bonito, lo bueno, los logros, los éxitos, pero que eso sea lo que se ve no quiere decir que no pasamos por cosas difíciles. Esto me pasó de la noche a la mañana, de un día para otro perdí la movilidad de mi rostro, rostro con el que trabajo, así tuve que dar shows, así atendí la audición de ‘Juego de voces’, con la cara congelada, sin poder cerrar un ojito y, sintiéndome muy triste”, compartió con sus seguidores.

Michael agregó que vivir en otro país no es fácil, más cuando se está enfermo, pero que lo más valioso que le ha enseñado esta experiencia es darse cuenta “de lo valiente y resiliente que soy”.

Michael Rubí y el bailarín Alek T. Palinski en el concierto de Gloria Trevi

Michael Rubí en un puro corre y corre

El reconocido artista contó que al darse cuenta que la rigidez de su rostro no era algo pasajero buscó diferentes terapias alternativas para encontrar la cura a su mal.

En medio de dicho proceso descubrió que esa fue la forma de reaccionar su cuerpo ante tantas emociones acumaldas.

Rubí recibió la noticia que se iría de gira por todo Estados Unidos con el equipo de bailarines de Gloria Trevi justo cuando también estaba trabajando en la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio” junto a Maribel Guardia.

Michael Rubí contó que la audición para el programa 'Juego de Voces' de Televisa la hizo con la cara paralizada.

Al principio combinó ambos trabajos porque muchas veces los conciertos de la cantante mexicana estaban programados entre semana y la obra de teatro solo está en cartelera los fines de semana, así que terminaba función y se subía a un avión directo a Estados Unidos y viceversa. Sin embargo, después tuvo que renunciar a la obra de teatro porque no podía con tanto.

Precisamente, ese corre corre le fue pasando la factura porque al final no estaba disfrutando con plenitud cada trabajo por la preocupación de llegar a fallar.

“Descubrí que esto me estaba pasando por tantas emociones acumuladas, por no darme un espacio para mí, por andar corriendo tanto por la vida sin disfrutar y solo preocupándome, preocupándome por cosas que no puedo controlar”.

“Descubrí que mi vida ya como es es maravillosa, que los trabajos y las experiencias no hacen de mi vida más valiosa, lo que me hace valioso es quien soy y todo el pasado que viví, todo lo que ha formado la persona que soy hoy, que las emociones son importantes, que está bien sentir, que está bien ser débil, que está bien llorar, que está bien parar y tomarse un tiempo. Que mi proceso es mío y que lo que tenía que ser será, te preocupes o no”, dijo.

Michael Rubí actualmente está en Ciudad de México

Michael contó que en una ocasión en uno de los conciertos de la Trevi le dio un ataque de ansiedad antes de salir al escenario y que no podía ni pestañar. Así como pudo, salió a bailar y en ocasiones se tapaba un ojo con una mano porque le molestaba.

Lo más duro también fue luchar contra las voces en su cabeza que le decían que no volvería a ser el mismo, que no se iba a recuperar y que quedaría así sin poder mover los músculos de su cara.

“Me sentía feo, no me sentía yo, fue difícil salir a dar un espectáculo en el trabajo de tus sueños, pero a medias, fue muy duro. Pero, escuché la voz de Dios por medio de personas que me dijeron: ‘ya va a pasar’, y sí, pasó. Ahora es solo un recuerdo, y así con todas las situaciones, todo pasa”, recalcó.

Michael confesó que se sentía mal porque no podía ni sonreír.

Sanó hasta por dentro

El exbailarín de los formatos de Teletica confesó que quiso exponer el susto que se llevó con su salud para que quienes lo siguen sepan que no todo lo que se ve en redes sociales es la vida real y para recordarles que lo importante es armarse de valor y enfrentar las situaciones que la vida nos ponga.

Luego de varios meses de terapia con acupumtura y tras aprender a dejar poco las preocupaciones ya tiene más movilidad en los músculos de su cara y dice sentirse de “nuevo yo”.