Michael Rubí regresa a Mira quién baila tras bronca con bailarines y ahora con más poder

Michael Rubí está muy emocionado de estar de vuelta en Mira quién baila (MQB), donde en esta segunda temporada tendrá más participación.
El año pasado el bailarín no salió muy bien del programa tras la bronca en la que se vio involucrado entre Lynda Díaz, Yessenia Reyes y Diego Bravo; cuando se filtraron supuestas críticas de Rubí hacia la expresentadora. Sin embargo, todo quedó atrás y ahora regresa renovado y con más poder en esta temporada.
De este y otro temas habló con nosotros antes de volver a la pista de baile más famosa del país.
- ¿Qué va a pasar con sus proyectos en México y Gloria Trevi?
Bueno, como acepté este proyecto traté de no aceptar más cosas allá en México, porque la verdad es que no puedo dividirme en tantos pedazos como quisiera. Me va a tocar estar viajando constantemente para dar los conciertos que ya tengo calendarizados este año. Esto es algo que desde el principio, cuando la producción me contactó, les comenté, porque tampoco quería que mis limitaciones de tiempo fueran un tropiezo para el proyecto al que le tengo mucho cariño y no quisiera jamás quitarle, más bien lo que quiero es aportarle, pero lo logramos.
Este año, gracias a Dios, las fechas son en México, entonces es menos tiempo de vuelo, espero que sea un poquito menos cansado.
- ¿Qué le parecen las cinco famosas y con cuál le gustaría bailar?
Me da tranquilidad saber que con todas las parejas que he trabajado en estos formatos de Teletica, he logrado tener una química bonita, entonces la verdad es que sé que con la que me vaya a tocar va a pasar lo mismo, que es lo que realmente a mí me importa, y como siempre digo, del baile me encargo yo. Lo único que espero es que la persona con la que voy a trabajar tenga la mejor de las ganas y la mejor actitud ante este gran reto, porque sé que para ellas no es fácil, es salirse de su zona de confort, pero la verdad es que todas me parecen un perfil bonito, todas tienen algo diferente que ofrecerle a la pista, entonces no voy a decir que me gustaría con esta o con esta, con la que me toque esa es la que el destino, Dios y la vida tienen para mí.
- ¿Le dejó un mal sabor la primera temporada por todo lo que pasó al final?
La verdad es que no. Yo entiendo que, más aún viviendo en México y viendo cómo se maneja la industria tan grande del entretenimiento de allá, que es televisión y en este tipo de proyectos, se pone la competitividad de muchas personas en juego, y esto es algo que he tenido siempre muy en claro, por eso el año pasado cuando pasaron las cosas que pasaron no me refería al tema, porque la verdad prefiero que mi trabajo hable por mí. Si me hubiera dejado un mal sabor de boca no hubiese regresado, y la verdad como digo siempre, hacer Mira quién baila, estar en estos proyectos de Teletica, siempre es un montón de aprendizaje, en un montón de sentidos, y la temporada pasada me enseñó muchísimas cosas que espero poder poner en práctica este año.
- ¿Qué fue lo mejor que me dejó la primera temporada?
Definitivamente a Janeth García, fue mi recompensa de la producción, sigo teniendo un montón de comunicación con ella. Ahora que está embarazada me llamó y fui una de las primeras personas en contarme, porque conocía mucho su historia, la verdad es que hablamos siempre. Tener a Janeth como amiga es algo que me ha traído mucho amor y mucha alegría.
- ¿Hace cuánto no venía al país?
La última vez que vine fue en marzo, y no había podido venir porque he tenido muchísimo trabajo en México, gracias a Dios. Este año tuve gira con Gloria por Latinoamérica y por Europa, fuimos a Colombia, Chile, Perú, Madrid, Italia, entonces entre todo ese corre-corre por allá y por aquí, la verdad es que no había tenido mucho chance de sacar días para venir.
- ¿Viene a quitarse algún antojo?
Lo que más se me antoja son los mamones chinos, que por cierto descubrí que en México hay, pero como que no saben igual. Justo lo primero que hice apenas me bajé del avión fue comprarme 3 kilos de mamones y comérmelos.
Tengo muchas ganas de comer olla de carne, pero voy a la casa de unos amigos que me van a hacer con mi mami. Tenía muchas ganas de comer el gallo pinto de mi mamá, pero el antojo más grande que tengo es irme a la playa, justo me vine un par de semanas antes de que arrancara el proyecto para poder tener unos días libres aquí, ver a las personas que quiero y poder irme a la playa.
Me ilusiona que durante estos meses voy a poder estar presente en la graduación de mi sobrino, en el baby shower de Janeth, en el cumpleaños de mi mamá“.— Michael Rubí, bailarín
- ¿Cuáles expectativas le genera esta temporada?
Este año además de estar como bailarín acompañando a una de las figuras conocidas, también voy a tener a mi cargo los openings del programa,y pues este es un reto nuevo para mí. El año pasado probamos con algunos y la verdad es que a la producción y al público les gustaron bastante, entonces este año se me hizo el ofrecimiento de estar a cargo de la dirección coreográfica y creativa de los openings, que es un reto que me da muchísima ilusión, porque a mí me parece que es cuando los bailarines tenemos más oportunidad de mostrar nuestras habilidades y capacidades, entonces eso es justo lo que quiero, que todos podamos brillar, que todo el mundo se sienta feliz y que sienta que está bailando bonito, entonces pues hacia ahí me dirijo y estoy emocionadísimo de empezar este nuevo proyecto.