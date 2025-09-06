Farándula

Bailarín Michael Rubí aclaró si sigue ennoviado o si volvió a la soltería

Michael Rubí aplacó los rumores de su vida sentimental a pocos días de regresar a la televisión costarricense

Por Manuel Herrera
Bailarín tico Michael Rubí, participante de Mira quién baile y parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi en México.
Michael Rubí es uno de los bailarines más mediáticos de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Michael Rubí. (redes/Instagram)

A pocos días de regresar a la televisión costarricense, de la mano de Mira quién baila (MQB), Michael Rubí aplacó los rumores que han ido y venido en los últimos días en torno a su vida sentimental.

El talentoso coreógrafo aclaró al final de esta semana si sigue ennoviado con el maquillista y estilista Jonathan Aparicio, o si regresó a la soltería, luego de que ambos dejaran de publicarse en redes el uno junto al otro.

Con una foto y un breve mensaje, Michael terminó con el rumor y confirmó que sigue feliz y enamorado de su galán, a quien conoció el año pasado durante las grabaciones de las promos de la primera temporada de MQB.

Rubí y Aparicio se conocieron en Teletica, ya que el maquillista trabaja en Thio Salón, que es el encargado de los peinados de los participantes de los grandes programas que produce Teletica Formatos.

“¡Qué bonita mañana!”, escribió Michael el viernes con una foto en la que aparece tomado de la mano con su pareja mientras ambos desayunan.

Michael Rubí novio.
Michael Rubí aclaró con esta publicación que sigue feliz y enamorado. Fotografía: Instagram Michael Rubí. (Instagram/Instagram)

A Michael no se le ve la cara, pero a su novio sí, y por lo que transmiten sus ojos, ambos están enamoradísimos y felices juntos.

En noviembre del año pasado, Michael contó a La Teja que, precisamente, la mirada de Jonathan fue una de las cosas que lo flechó, y reconoció que cada vez que su galán lo veía y le hablaba, él se derretía.

Michael y Jonathan llevan su relación amorosa a distancia, ya que el bailarín de Teletica vive en México porque trabaja con la cantante Gloria Trevi.

Ahora que el reality de baile de canal 7 está próximo a salir al aire, Michael pasará una temporada en el país y, de fijo, recuperará el tiempo “perdido” junto a su amor.

novio michel rubí
Jonathan Aparicio (segundo de der. a izq.) es el galán de Michael Rubí. Fotografía: Archivo LT.

