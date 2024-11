Michael Rubí habló por primera vez de su novio y contó lo que su enamorado haría por él

Janeth García y Michael Rubí quedaron fuera de Mira quién baila el pasado domingo. Fotografía: Lilly Arce.

Michael Rubí habló por primera vez sobre su relación y nos dejó impresionados al contarnos lo que su pareja haría por él.

El talentoso bailarín, quien tenía muy, pero muy guardado su romance, decidió contarnos cómo fue que se conocieron y hasta nos reveló cuál es ese vínculo tan especial que los une.

“Estamos apenas empezando la relación, porque como yo vivo en México y él vive acá en Costa Rica, entonces apenas nos estamos adaptando”, inició diciendo entre risas.

Michael, a quien vimos con ojos brillosos y más que enamorado, detalló que su novio se ganó su confianza, su cariño, y manifestó que para él eso es lo que más vale porque su vida como bailarín es bastante complicada.

“El solo saber que existe una persona que tiene ganas de meterse en mi vida y de acompañarme en todo lo que me corresponde en mi vida profesional es algo que me hace sentir más que bien”, detalló.

El ojiverde nos contó que ambos se conocieron cuando él llegó de México a grabar las promos del programa Mira quién baila.

LEA MÁS: Janeth García y Michael Rubí quedaron fuera de MQB luego de copiar una coreografía

“Lo conocí el día uno que llegué a Costa Rica. Él (quien es estilista) estuvo haciendo trabajo en los primeros días de promoción de Mira quién baila, mientras yo hacía contenido para el formato. Empezamos a hablar y una cosa llevó a la otra y aquí estamos”, agregó.

Michael Rubí conoció el amor verdadero.

Michael fue bien sincero con La Teja y nos dijo que lo que más lo enamoró de su pareja fueron sus ojos, porque él siente que se derrite cada vez que lo ve y le habla.

Rubí comentó que más allá del gusto físico hay algo que los une y es la pasión por el arte, la música, la pintura y el medio artístico.

El novio de Michael Rubí es el segundo de derecha a izquierda. Foto: captura

“Yo he tenido poco tiempo y eso mi pareja lo ha entendido muy bien, pero cuando se puede tratamos de compartir tiempo juntos yendo al cine, viendo series y comiendo rico. En medio de todo el trajín que yo vivo, lo que más me gusta es estar en calma y él es una persona que me la da y eso me hace sentir muy bien,” dijo.

El talentoso bailarín de Gloria Trevi dijo que después del programa él no piensa venirse a vivir de nuevo a Costa Rica y que su pareja eso lo sabe, pero, detalló que el muchacho que le robó el corazón está en disposición de acompañarlo donde quiera que él que vaya.

LEA MÁS: Janeth García se convirtió en la cuarta eliminada del programa Mira quién baila

Michael Rubí detalló que su relación va como viento en popa. (Captura)

“Eso es muy lindo de parte de él y confieso que me toma por sorpresa porque yo tenía tres años soltero, no buscaba a nadie y tampoco creí poder tener algún tipo de relación por el trajín que llevo, pero sentir que hay una persona que tiene la disposición para acompañarme en mis cosas me pone muy feliz”, agregó.

El bailarín, quien quedó expulsado junto a Janeth García este domingo en la octava gala, reveló que es la primera vez que alguien entiende que su vida es muy movida y está dispuesto a acompañarlo en todo momento.

LEA MÁS: A Lisbeth Valverde le pasó un zafis en pleno baile de Mira quién baila

“Como él es estilista, tiene una ventaja, y es que es muy bueno en lo que hace y sé que haciendo su trabajo como estilista le puede ir muy bien en cualquier lugar y eso es algo que tiene claro y no tiene miedo”, detalló.

La pareja de Rubí en la sétima gala lo había felicitado porque a pesar de que estaba en zona de nominación no se fue de competencia; incluso lo había sorprendido con un gran ramo de rosas y otros detalles y aunque él expresó que no lo quería exponerlo, en La Teja, nos dimos cuenta de que su apuesto novio se llama Jonathan Aparicio y trabaja de estilista en Thio Salón, quienes le dan apoyo con maquillaje y peinado a los participantes del programa.

Janeth García quedó eliminada de MQB junto a Michael Rubí. Fotografía: Lilly Arce.

Mira quién baila

Naomy Valle sigue en competencia tras haber estado nominada junto a Janeth. Por otro lado, los nominados de la gala nueve son Lynda Díaz y Berny Madrigal, mismo que anda con una lesión en su rodilla derecha, la cual hace diez años fue operada de los meniscos.