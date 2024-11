Janeth García y Michael Rubí quedaron fuera de MQB luego de copiar una coreografía Lilly Arce.

Janeth García y el bailarín Michael Rubí fue la cuarta pareja que salió de la cuarta gala de Mira quién baila.

A pesar de que la pareja le puso bonito a todas las coreografías y luchó por quedarse en competencia la producción compartió una video de la coreografía de la pareja donde se ve que es la misma canción y coreografía que Michael baila con la artista Gloria Trevi.

Muchos usuarios comentaron el video, algunos opinando que era una copia exacta y otros opinaron que ya debían de haber salido, ya que llevaban varias nominaciones.

La pareja no se va con las manos vacías, pues se llevaron tres mil dólares (poco más de millón y medio), los cuales serán destinados al Comedor Hijos de Dios ubicado en Cuidad Colón.

La expresentadora tras su salida expresó que se sentía muy triste, pero orgullosa porque había aprendido mucho del programa, además le agradeció a la producción por haberla fichado en el programa.

La Teja estuvo en es estudio Marco Picado y el bailarín Michael Rubí fue uno de los más aplaudidos porque él viajó desde México para competir.

Por otro lado las parejas nominadas para la gala nueve son Lynda Díaz y Berny Madrigal , quienes lucharán para mantenerse en competencia.

Mira quién baila estuvo cargado de emociones

03/11/2024. Mira quién baila. Gala número ocho. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.

La noche de este domingo estuvo cargada de emociones y no precisamente por las nominaciones si no porque la producción de Teletica tuvo un bonito detalle con el juez Toni Costa, quien esta semana no la ha pasado nada bien después de que se diera a conocer que su pueblo, Valencia (España), fue casi que destruido por las inundaciones, mismas que dejaron muchos muertos y desaparecidos.

“En algunas ocasiones ha ameritado solidarizarnos con el dolor que está pasando la gente, sobre todo tomando en cuenta que Toni Costa e Isaac Rovira son españoles”, comentó Sandra Carvajal vestuarista de Mira quién baila.

La vestuarista nos contó que todos los presentadores y jurado andan un lazo negro en muestra de apoyo para el juez español.

“A todos se los pusimos y les dimos el aviso del porqué iban con lazo. A Toni, con la ayuda de una amiga, le hicimos un pañuelo de seda con la bandera de Valencia que él lleva puesto en su saco”, agregó Sandra.

De hecho, antes de iniciar el programa en todas las pantallas se podía observar imágenes de España.

“Les queremos dar nuestro apoyo y solidaridad porque estamos seguros de que tanto Tony como Isaac se han ganado el apoyo de ciento de ticos que domingo a domingo ven el programa. Esperemos que Valencia se levante muy pronto y vuelva a la normalidad”, dijo Édgar Silva antes de arrancar.

El próximo domingo la competencia volverá con una exigente gala donde se irá o Madrigal o Díaz.