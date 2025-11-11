Joven costarricense sorprende en España con lo que dijo sobre la bandera de Costa Rica

Un video grabado en las calles de España está dando de qué hablar en redes sociales.

Un reconocido influencer español, creador del canal Micrófono Responde, se acercó a dos jóvenes sin saber que eran costarricenses para preguntarles qué sienten al portar la bandera de su país.

La reacción ante la pregunta más polémica

El entrevistador quiso saber si en Costa Rica la gente suele poner banderas en las ventanas o llevar pulseras con los colores nacionales.

Las ticas fueron entrevistadas por el canal “Micrófono responde” en España. (Micrófono responde/TikTok)

Costarricense habla de cómo ven ellos la bandera de su país. TikTok: Micrófono Responde

“¿Hay gente que lo cataloga mal o no habéis conocido a nadie?“, preguntó el influencer.

“No, de hecho, lo ponen con mucho orgullo. Sí se lleva la bandera siempre, de hecho, si usted va a conciertos o algo así en otro país, siempre lleva la bandera de Costa Rica”, respondió una de las jóvenes.

Un mensaje que inspiró en redes

El español preguntó si eso se considera fascismo y ella mencionó que no, debido a que “somos una población pequeña y el ser patriota es muy importante”.

Las jóvenes hablaron del amor que sentimos los ticos por la bandera de Costa Rica. (Micrófono responde/TikTok)

La naturalidad y orgullo con que respondieron fue celebrada por algunos usuarios. El video ya suma más de 300 mil reproducciones.

El video del creador de contenido suma más de 300 mil reproducciones. (Micrófono responde/TikTok)

¿Por qué mencionó el fascismo?

El influencer hizo esa pregunta porque en Europa existe un debate sobre si mostrar símbolos nacionales de manera constante puede relacionarse con ideologías extremas.

Banderas de Costa Rica en muchas manos, bandera de Costa Rica (Shutterstock/Imagen)

Sin embargo, la respuesta de las ticas dejó claro que en Costa Rica el uso de la bandera nacional refleja orgullo, unidad y un profundo sentido de identidad nacional.