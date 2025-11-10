Turista causa indignación al alimentar a un mono en playa de Costa Rica

Un turista, identificado como Charles en TikTok, compartió un video donde se le ve ofreciéndole pan a un mono en una playa de Guanacaste, en Costa Rica.

Aunque la acción pudo parecer inofensiva, las reacciones no tardaron en llegar, ya que alimentar a estos animales puede causarles serios daños a su salud y alterar su comportamiento natural.

Rechazo en redes sociales

Usuarios expresaron su molestia con comentarios como: “Hay que denunciar el video como maltrato animal”, “Qué molesto, en serio, no lo hagan”, “Todo por unos likes, eso no se hace”, “No alimenten a los monos”, entre otros.

Expertos advierten que alimentar animales silvestres altera su comportamiento natural. (Charles/TikTok)

Este fue el video compartido por el turista en su cuenta de TikTok.

No es un hecho aislado

Este tipo de situaciones son comunes en zonas turísticas del país. Algunas personas, por desconocimiento, ofrecen alimento a los animales, sin saber que puede causarles graves problemas digestivos y dependencia del ser humano.

Casos recientes

Hace pocas semanas, el youtuber Diego Bravo también fue criticado tras publicar un video donde daba azúcar a un mono durante sus vacaciones en Manuel Antonio, generando una discusión similar sobre el respeto a la vida silvestre.