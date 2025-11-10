Turismo

Turista causa indignación al alimentar a un mono en playa de Costa Rica

Un video en TikTok muestra al turista dándole pan a un mono en una playa de Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un turista, identificado como Charles en TikTok, compartió un video donde se le ve ofreciéndole pan a un mono en una playa de Guanacaste, en Costa Rica.

LEA MÁS: Diego Bravo reconoce el inocente error que cometió y que le ha traído muchas críticas

Aunque la acción pudo parecer inofensiva, las reacciones no tardaron en llegar, ya que alimentar a estos animales puede causarles serios daños a su salud y alterar su comportamiento natural.

LEA MÁS: La influencer Evangelina González compartió su ranking de países más amables y esto dijo de Costa Rica

Rechazo en redes sociales

Usuarios expresaron su molestia con comentarios como: “Hay que denunciar el video como maltrato animal”, “Qué molesto, en serio, no lo hagan”, “Todo por unos likes, eso no se hace”, “No alimenten a los monos”, entre otros.

Expertos advierten que alimentar animales silvestres altera su comportamiento natural.
Expertos advierten que alimentar animales silvestres altera su comportamiento natural. (Charles/TikTok)

LEA MÁS: Esteban Ramírez, de Percance, cuenta cómo es su vida en México, donde está haciendo historia

Este fue el video compartido por el turista en su cuenta de TikTok.

No es un hecho aislado

Este tipo de situaciones son comunes en zonas turísticas del país. Algunas personas, por desconocimiento, ofrecen alimento a los animales, sin saber que puede causarles graves problemas digestivos y dependencia del ser humano.

Casos recientes

Hace pocas semanas, el youtuber Diego Bravo también fue criticado tras publicar un video donde daba azúcar a un mono durante sus vacaciones en Manuel Antonio, generando una discusión similar sobre el respeto a la vida silvestre.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TuristaMonoFauna silvestreCosta Rica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.