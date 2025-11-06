La influencer Evangelina González compartió su ranking de países más amables y esto dijo de Costa Rica

La reconocida influencer argentina Evangelina González elaboró su propio listado sobre los países más amables que ha visitado.

“En el número 5 tenemos a Irlanda; fui hace muy poco y me encantó. En todos los pubs los irlandeses eran superabiertos a empezar una conversación, todo lo contrario que se vive por acá en Alemania”, explicó la joven.

En la casilla número 4 colocó a Malasia, país que la impresionó por la cortesía de su gente.

La influencer Evangelina González habló maravillas de Costa Rica. (Cortesía)

“Cuando fui a Kuala Lumpur, me pareció increíble la forma en la que respondían con toda amabilidad a mis preguntas”, comentó la creadora de contenido.

Este fue el video compartido por Evangelina González en su cuenta de TikTok.

Costa Rica se llevó el primer lugar

Luego de mencionar a Uganda en el tercer puesto y a Uruguay en el segundo, Evangelina sorprendió al colocar a Costa Rica como el país más amable de todos los que ha visitado, al cual describió como “la capital de la amabilidad”.

“¿Alguna vez han conocido a un tico? Los embajadores de la amabilidad, ¿qué quieren que les diga? Pura vida”, dijo la influencer con una sonrisa.

Sobre Uruguay, compartió una experiencia impresionante.

“Nunca me voy a olvidar de una anécdota que la tengo en mi corazón. Le pregunté a dos extraños cómo llegar a un lugar que estaba como a 40 kilómetros, me dieron las indicaciones para llegar en autobús y cuando estaba llegando, fueron a comprobar en su moto si había llegado bien o no”.

Su ranking completo quedó así:

Costa Rica Uruguay Uganda Malasia Irlanda

El video en TikTok

En cuestión de minutos, su video superó las 400 reacciones y los 30 comentarios, generando conversación entre sus seguidores de distintas partes del mundo.