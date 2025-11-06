Esteban Ramírez, de Percance, cuenta cómo es su vida en México, donde está haciendo historia

Esteban Ramírez, vocalista de Percance, compartió cómo es su vida actualmente en México, donde está viviendo una de sus etapas más exitosas.

Además, ofreció algunos consejos para quienes deseen visitar ese país lleno de historia, música y cultura.

Recordemos que Esteban es el único costarricense de los fundadores originales de Percance, que tomó la decisión de mudarse a México para seguir persiguiendo su sueño musical.

Esteban Ramírez vive uno de los momentos más importantes de su carrera con Percance en México. (Content Lab/Cortesía)

Con él se unieron nuevos integrantes mexicanos que hoy lo acompañan en esta nueva etapa de la agrupación.

El pasado sábado 4 de octubre, la banda tuvo un logro histórico: cantar frente a más de 20 mil personas como grupo telonero de la banda argentina Caligaris, en el majestuoso Arena Ciudad de México.

“Fue una locura porque yo he esperado mucho esas oportunidades, que es superdifícil conseguirlas, porque estás en un país donde es una industria ya muy estructurada, muy establecida, y donde ya hay mánagers, disqueras, hay todo, es una gran industria.

El cantante ha logrado destacar en una industria musical altamente competitiva. (Content Lab/Cortesía)

“Es como llegar uno de banca y ver cómo lo ponen de titular, lo único que queda es entrenar, y ponerle muchas ganas. Me ha costado, pero justo cuando llega una oportunidad así, a uno se le olvida todo lo que fue difícil y el chip cambia, como que los sueños se activan”, nos contó Esteban.

El artista aseguró que se siente muy agradecido por haber alcanzado ese momento de su carrera, el cual vive con madurez y serenidad.

El cantante disfruta de la música, la gastronomía y los rincones de Ciudad de México. (Content Lab/Cortesía)

“Es consecuencia de mucho trabajo, tiene que ver mucho el talento, pero es más consecuencia de que yo le he entregado la vida a esto”, señaló el artista nacional.

Así es su día a día en el país azteca

En cuanto a su vida en México, Ramírez comentó que disfruta al máximo su trabajo, al que considera una pasión. Todo lo que esté relacionado con la música lo llena de energía.

También reveló que le gusta asistir a conciertos como fanático. Le encanta vivir la música desde el público, cantar a todo pulmón y dejarse llevar por la emoción del momento, pero también le gustan otros pasatiempos.

“Me gusta ir a restaurantes o cafeterías, caminar escuchando música, andar en bici por la ciudad o dormir”, expresó.

Aunque triunfa lejos de casa, Esteban no olvida su amor por Costa Rica y su familia. (Content Lab/Cortesía)

Con la gastronomía mexicana no ha tenido ningún problema, ya que disfruta mucho del picante. De hecho, tiene platillos favoritos como el volcán al pastor, una tortilla tostada con queso y carne, y unas llamadas tinajitas, similares a los tacos con guacamole.

Recomendaciones para quienes visiten México

Para las personas que estén planeando un viaje a México, Esteban compartió algunos de sus lugares favoritos, como una cafetería llamada Emmer, en la Condesa, Ciudad de México, y el parque México, también en la Condesa.

Para los amantes de la carne, sugirió un restaurante llamado Bulla, que es español.

“Para el hospedaje, la ubicación es clave; por ejemplo, recomiendo Roma, Condesa, Polanco o Reforma, que son lugares muy ágiles para que se puedan mover mejor.

“A veces, la gente por ahorrar prefiere ir un poquito más lejos, pero el tráfico es increíble”, dijo entre risas.

El cantante también mencionó algunos de sus lugares preferidos para hacer turismo: la Basílica de Guadalupe, las pirámides de Teotihuacán, el pueblo de Coyoacán y Reforma, donde los domingos cierran las calles para que la gente pueda caminar o andar en bicicleta.

Esteban es el único costarricense de los fundadores originales de Percance. (Content Lab/Cortesía)

“En Reforma los domingos cierran la calle, entonces podés andar en bici o caminar, es un buen plan; mis planes ya son más como de señor”, agregó.

Lo que más extraña de Costa Rica

Aunque se siente feliz en México, Esteban confesó que lo que más extraña de Costa Rica es su familia, sus amigos y, por supuesto, la comida.

“Siento que Costa Rica da la posibilidad de ir a la playa en dos toques o a la montaña en dos toques. Cuando uno vive en otro país, ya hay que agarrar un avión para esos planes.

“El pinto es como mi conexión directa, pero no como tanto pinto, y cuando tengo mal de patria es que lo cocino”, indicó.

Entre sus lugares favoritos del país destaca La Fortuna de San Carlos, donde vive su familia y tiene negocios.

También suele visitar la cafetería Hojaldre, en barrio Dent, propiedad de Felipe Ortiz, exintegrante de Percance.