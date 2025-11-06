Productora del concierto de Bad Bunny avivó la ilusión de sus fans en el país con una gran noticia

Los seguidores de Bad Bunny aún tienen esperanzas de verlo en vivo en su paso por el país con su “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Aunque las entradas se agotaron en tiempo récord, la productora Move Concerts sorprendió con un anuncio que volvió a encender la ilusión de los fans.

Move Concerts anuncia nuevas entradas

Por medio de sus redes sociales, la empresa informó que habilitará nuevos espacios para los conciertos del artista, programados para el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional.

“Si usted se quedó sin boletos para estos conciertos, no pierda de vista nuestras redes sociales. En los próximos días estaremos liberando más entradas, a medida que se definan detalles de producción y montaje”, comunicó la productora.

Un fenómeno mundial del género urbano

La expectativa en torno a los shows en el Estadio Nacional ha sido enorme desde el anuncio de las fechas.

Ante la alta demanda, Move Concerts explicó que la liberación de nuevas entradas dependerá de ajustes técnicos y logísticos relacionados con la instalación del escenario y el montaje de la producción, por lo que una vez que se definan los espacios disponibles, se pondrán a disposición del público nuevas localidades.

Manténgase atento a los canales oficiales

El llamado de la productora es claro: mantenerse atentos a sus canales oficiales, ya que será allí donde se anuncie cualquier novedad sobre la venta adicional.