Bad Bunny reprograma algunas fechas de su gira mundial tras el Super Bowl

Bad Bunny anunció cambios en su gira mundial “Debí tirar más fotos”, tras su participación en el Super Bowl LX.

El tour abarca países como República Dominicana, Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Sin embargo, debido a ajustes en la programación, las fechas de los conciertos en Chile y Perú han sido modificadas. Pero tranquilos, que los shows en Costa Rica se mantienen sin cambios.

Bad Bunny tendrá participación en el Super Bowl 2026. (Captura Spotify)

LEA MÁS: Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodíaco: La Teja le regala entradas dobles para el concierto

En Chile, los conciertos se realizarán ahora los días 9, 10 y 11 de enero de 2026, mientras que en Perú se han reprogramado para el 16 y 17 de enero de 2026.

LEA MÁS: Belinda llamó “guapo” a un fan y hasta le pidió una foto en las Fiestas de Octubre en Guadalajara

Boletos y entradas VIP

Los boletos previamente adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, por lo que los fanáticos no deben preocuparse por cambios en sus compras.

Recordemos que Bad Bunny regresará a Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre, y aún quedan boletos VIP disponibles que usted puede adquirir a través de eticket.cr.