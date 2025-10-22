Belinda llamó “guapo” a un fan y hasta le pidió una foto en las Fiestas de Octubre en Guadalajara

Este fue uno de los videos compartidos por César Echevarría.

La cantante Belinda se convirtió en noticia tras protagonizar un momento que sorpendió a sus seguidores, durante su presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, México.

Al notar la presencia de un joven en el público, la artista lo miró directamente y exclamó: “Qué guapo!”, generando la primera sorpresa entre los asistentes.

LEA MÁS: Ángela Aguilar canceló varios conciertos en Estados Unidos y esta sería la razón

Foto y beso para el recuerdo

Minutos después, luego de un cambio de vestuario y mientras era cargada por un oficial de seguridad, Belinda pidió acercarse al joven para tomarse una foto.

“Con el guapo, con el guapo. Acércame al guapo, quiero una foto con el guapo. Abrázame. 1, 2, 3”, dijo antes de abrazarlo y darle un beso para el selfie.

Belinda es considerada una de las mujeres más lindas de México. (Tomada de Instagram)

El joven fan no podía creerlo

El afortunado, identificado como César Echevarría, compartió el momento en sus redes sociales y reveló que asistió al concierto gracias a una invitación de último momento.

César Echevarría está que no se la cree. (César Echevarría /Instagram)

Muchas seguidoras fueron al perfil de César para comprobar los gustos de Belinda. (César Echevarría /Instagram)

LEA MÁS: (Video) Axl Rose golpeó una batería y hasta tiró el micrófono durante concierto en Argentina

“Me invitaron unos amigos que recibieron cortesías de último momento. Esta es la prueba de que las cosas inesperadas son las mejores. El día más feliz de mi vida”, comentó tras la experiencia, que se convirtió en un recuerdo inolvidable.

Redes sociales lo llenan de halagos

Tras el gesto de Belinda, muchas usuarias aprovecharon para felicitar al joven y confirmar que la cantante tenía razón al llamarlo guapo.