(Video) Belinda rompe en llanto frente a sus fans en las Fiestas de Octubre en Guadalajara

Belinda no pudo contener las lágrimas en pleno concierto en Guadalajara.

Durante su presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, la cantante Belinda rompió en llanto mientras interpretaba su éxito “Luz sin gravedad”.

El emotivo momento generó conmoción entre los seguidores, quienes no dudaron en alentarla y acompañarla con aplausos.

Su presentación incluyó un recorrido por géneros como pop, rock pop, electrónica pop, baladas y hasta tumbados, con un setlist que mostró sus casi 25 años de trayectoria artística.

Un duro momento personal para la cantante

Belinda atraviesa un período complicado debido a un conflicto legal con Lupillo Rivera, su expareja, quien reveló detalles de su supuesta relación en su libro “Tragos Amargos”.

Al sentirse sensible, Belinda puso las manos en su rostro. (Julio Serrano/TikTok)

La cantante decidió presentar una demanda por violencia digital y mediática, ya que ella nunca confirmó dicho romance.

Los artistas se conocieron en “La Voz México” en 2019, momento en que se les vinculó sentimentalmente, lo que ahora ha generado gran atención mediática y emocional para Belinda.

La fuerza de su público

A pesar del momento difícil, la intérprete mexicana recibió todo el apoyo de sus fans, quienes acompañaron cada tema y aplaudieron con entusiasmo, demostrando la conexión que mantiene con su público después de casi 25 años de carrera.

El evento dejó en evidencia que, más allá de los problemas personales, Belinda sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas del pop latino.