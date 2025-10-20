¿Se cancela el concierto de Limp Bizkit en Costa Rica tras la muerte de Sam Rivers?

Esto dijo la productora sobre el concierto de Limp Bizkit en Costa Rica tras la muerte de Sam Rivers. (Rocktambulos/Rocktambulos)

La muerte de Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, conmocionó a los fanáticos de la banda y a la escena musical internacional.

Rivers falleció a los 48 años, el pasado sábado, y se confirmó que padecía cáncer.

Con la noticia, muchos seguidores se preguntaron si el concierto de Limp Bizkit en Costa Rica, dentro del festival Loserville, seguiría en pie.

El festival Loserville sigue confirmado

La productora ONE Entertainment confirmó a La Teja que el evento programado para el 2 de diciembre, en Parque Viva, no se cancela. Asimismo, se aclaró que los conciertos de la banda en otros países, parte de su gira internacional, tampoco se han modificado.

El festival reunirá a Limp Bizkit, 311 y Yungblud, ofreciendo una experiencia musical completa para los fanáticos de Costa Rica.

La gira internacional de Limp Bizkit

Limp Bizkit continúa con su gira internacional, que comenzó antes del fallecimiento de Rivers. La banda se presentará en México el 2 de noviembre, luego en Costa Rica, para después continuar hacia Colombia, Perú, Chile y Argentina, entre otros países.

Si usted aún no ha comprado su entrada, quedan disponibles únicamente en la localidad de gramilla, a través de eticket.cr.