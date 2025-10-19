Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

Sam Rivers falleció este sábado. Foto: Instagram (Sam Rivers/Sam Rivers)

Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, falleció a los 48 años, según anunció la banda a través de su cuenta oficial de Instagram.

LEA MÁS: Falleció querido cantante y compositor nacional

La noticia la dieron a conocer la noche del sábado, señalando que el músico murió durante la mañana.

Sam Rivers falleció este sábado. Foto: Instagram (Sam Rivers/Sam Rivers)

En su comunicado, la banda destacó a Rivers como “el latido detrás de cada canción” y afirmó que su espíritu vivirá para siempre en cada acorde, cada escenario y cada recuerdo. La causa del fallecimiento aún no ha sido revelada.

LEA MÁS: Confirman causa de muerte de la estrella de TikTok John Crawley, conocido como KingBeardX

Según la cadena de radio Peruana RPP, Rivers formó parte de la banda desde sus inicios en la década de 1990 y fue clave para definir el sonido único de Limp Bizkit, que mezcla rock alternativo, metal y rap. Entre sus discos más reconocidos se encuentran Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), con los que la banda alcanzó fama internacional.

LEA MÁS: Muere Xava Drago, vocalista del grupo Coda, y deja al mundo del rock en luto

La noticia del fallecimiento llega en medio de la gira mundial que la agrupación había anunciado, con fechas confirmadas en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú. En este último país el concierto estaba previsto para el 9 de diciembre. Hasta el momento, la banda no ha confirmado si la gira continuará o se postergará tras la muerte de Rivers.

Comunicado de Limp Bizkit

En el emotivo comunicado, Limp Bizkit expresó: “Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El latido detrás de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable y su corazón enorme. Te amamos, Sam”.

El legado de Sam Rivers en la música y en los escenarios es imborrable, y su influencia continúa inspirando a nuevos músicos y fanáticos del rock alternativo y metal en todo el mundo.

*Nota creada con ayuda de inteligencia artificial, verificada y revisada por un periodista y editor.