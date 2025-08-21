Confirman causa de muerte de la estrella de TikTok John Crawley, conocido como KingBeardX

John Crawley tenía 47 años. Foto: People en Español (John Crawley,/John Crawley)

Usted seguramente lo conocía por sus ocurrencias en TikTok, donde se hizo famoso reaccionando a bromas y retos de comida. Lamentablemente, la estrella de las redes John Crawley, mejor conocido como KingBeardX, falleció a los 47 años, dejando un vacío entre sus más de 3.5 millones de seguidores en TikTok e Instagram.

Según informó People en Español, la causa de su muerte fue un ataque al corazón, detalle confirmado por Paul Lazenby, director de la funeraria Glenfield Funeral Home. Crawley estuvo luchando por su vida durante dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos del North Mississippi Medical Center, en Tupelo, luego de haber ingresado al centro médico con problemas de respiración.

Dos semanas en cuidados intensivos

El creador de contenido permaneció en condición inestable durante su hospitalización, pero lamentablemente no logró recuperarse. Su amigo y compañero de aventuras, Anthony Caruso, abrió una cuenta en GoFundMe para ayudar a la familia a costear los gastos médicos, ya que Crawley no tenía seguro de salud.

Caruso explicó en la descripción de la campaña que el dinero recaudado serviría para cubrir las facturas médicas y apoyar a los seres queridos del comediante tras su fallecimiento.

El fallecimiento de John Crawley dejó una tristeza muy grande. (MARTIN BUREAU/AFP)

Despedida de familiares y seguidores

La noticia ha conmocionado a familiares, amigos y fanáticos, quienes lo recuerdan con cariño por el humor y la alegría que transmitía en cada video. En redes sociales abundan mensajes de despedida, como el de un fan que escribió:

“Estoy tan triste de saber de tu muerte. Eras uno de mis tiktokers favoritos. Descansa en paz y come rollos de canela en el cielo o allá donde vayas. ¡Mucho amor para ti, grandulón!”.

Hoy, la comunidad digital lo despide con gratitud por haber llevado risas a millones de personas en todo el mundo, mientras sus seres queridos agradecen el apoyo recibido en medio de esta dolorosa pérdida.

Noticia realizada con ayuda de inteligencia artificial, revisada por un periodista y un editor.