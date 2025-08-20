Pareja tuvo un bebé y el nombre que le puso es una completa ingratitud

El nombre del bebé genero debate. (Canva/Canva)

Una pareja dejó sorprendidos a muchos al dar a conocer el nombre de su recién nacida, inspirado directamente en la inteligencia artificial.

Este caso se dio en Cereté, Córdoba (Colombia), donde quedó registrada una bebé con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, provocando múltiples comentarios y reacciones en redes sociales y en la opinión pública.

El nombre, elegido por sus padres, hace clara referencia a la tecnología de IA y a los sistemas de chat basados en algoritmos, sonando muy parecido a “Chat GPT”.

De acuerdo con Infobae, el hecho se registró el viernes 15 de agosto en la registraduría del municipio, cuando la niña fue inscrita a las 9:15 p. m.

El nombre del bebé no es común.

El nombre ha sido considerado por muchos como un ejemplo de creatividad y de cómo la era digital influye en las tendencias actuales. Así, Chat Yipiti se suma a la lista de nombres inusuales que en los últimos años han sido registrados legalmente en Colombia.

La ley colombiana permite elegir nombres con amplio margen, y la Registraduría Nacional ha advertido que puede rechazar aquellos que atenten contra la dignidad del menor o puedan exponerlo a burlas o acoso escolar. Entre los nombres vetados en el pasado figuran Miperro, Satanás y Warnerbro.

Actualmente, Chat Yipiti sería la única persona en Colombia con ese nombre y no hay registros de que exista algún tocayo en las bases de datos oficiales. Esto abre la discusión sobre si los nombres inspirados en la tecnología y las tendencias digitales se volverán más frecuentes o si este quedará como un caso aislado y anecdótico en la historia del registro civil.

Las autoridades recomiendan a los padres reflexionar sobre las posibles dificultades que puedan enfrentar sus hijos al llevar nombres basados en modas digitales, referencias tecnológicas o expresiones globalizadas.