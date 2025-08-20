Famosa maquillista de televisión fue asesinada por su propio hijo

El hijo de la maquillista fue detenido. Foto: El tiempo Colombia (el tiempo colombia /Travis Renee Baldwin,)

Logan Chrisinger, de 27 años, fue arrestado por el homicidio de Travis Renee Baldwin, reconocida estilista con amplia trayectoria en medios de comunicación.

El crimen ocurrió en el apartamento de la víctima, ubicado en el área metropolitana de Washington (Estados Unidos).

Tras recibir el reporte de un tiroteo, los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimar a Baldwin, quien fue trasladada a un hospital cercano, pero falleció poco después a causa de la gravedad de las heridas.

El hijo se entregó en la escena

De acuerdo con la Policía del Condado de Arlington, Chrisinger permaneció en el sitio hasta la llegada de los agentes y fue detenido sin oponer resistencia. Actualmente, se encuentra recluido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Arlington, acusado de homicidio en primer grado, agresión con agravantes y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Travis Renee Baldwin y su hijo. Foto: El tiempo Colombia (el tiempo colombia /Travis Renee Baldwin,)

Trayectoria y despedida de colegas

Travis Renee Baldwin construyó una destacada carrera como maquillista en la televisión, trabajando para cadenas como ABC, ESPN y Newsmax, donde se desempeñaba al momento de su muerte.

Diversos colegas expresaron públicamente su dolor por la pérdida. La periodista Greta Van Susteren escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Qué triste... mi maquilladora de Newsmax, con quien trabajé durante tres años y medio en ABC, ESPN, etc., y amiga de todos sus colegas... fue asesinada el fin de semana”. Además, reveló que la última vez que la vio fue el viernes anterior al crimen.

Marisela Ramírez, productora de Newsmax White House, también la recordó como una mujer resiliente y generosa: “Renee tenía un corazón generoso y un espíritu gitano, pero en realidad era una guerrera silenciosa que apoyaba a su familia y llevaba el peso de una casa sobre sus hombros, sin quejarse”.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar los motivos detrás del homicidio.

