Falleció querido cantante y compositor nacional

Jorge Méndez era de Puriscal. (Shutterstock/Shutterstock)

El mundo de la música costarricense está de luto, tras la muerte de Jorge Méndez Pérez, de 67 años, reconocido cantante y compositor nacional que dejó una huella imborrable con su talento y legado artístico.

La lamentable noticia sobre el artista fue difundida por varios de sus allegados y por páginas de Puriscal, cantón donde residía. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

Jorge Méndez era muy querido. captura (jorge méndez pérez /jorge méndez pérez)

Según la página Tiquicia Retro, Puchito, como le decían de cariño, era conocido internacionalmente, ya que más de una vez representó al país en múltiples escenarios.

“Fue parte del elenco de Radio Omega por muchos años, y productor nacional de melodías que enamoraban”, comentaron en Facebook.

Puchito, desde hace algunos años, había arrancado el proyecto de radio en internet, con el programa GuanaCosta Radio, que fue uno de los más sonados, según esta página.

Aparte de componer y cantar, en sus últimos años se dedicó a hacer diversos shows privados.

Sin duda, deja una gran huella y un vacío entre aquellos que conocieron su talento.

De parte de todo el equipo de La Teja, le enviamos un fuerte abrazo a su familia.