Muere ex miss Universo y llena de luto al mundo de la belleza

Muere ex Miss Universo y deja de luto al mundo de la belleza. (Miss Universe/Instagram)

El pasado miércoles 20 de agosto falleció Norma Beatriz Nolan, la única representante de Argentina en ser coronada miss Universo, título que obtuvo en 1962.

Sin embargo, la noticia se dio a conocer hasta este sábado, por la prensa internacional.

Norma, de 87 años, residía en Miami, Estados Unidos, la misma ciudad donde años atrás fue coronada como reina de belleza. Vivía sola, ya que su esposo, de apellido Zanotti, también había fallecido.

Según informó La Nación Argentina, la exmodelo formó parte del jurado de Miss Universo 1969 y, tras esa participación, decidió alejarse del mundo de la moda y la televisión para llevar una vida privada.

Nolan comenzó su carrera como modelo profesional en Buenos Aires a los 20 años.