Fallece deportista que años atrás había sobrevivido al ataque de un tiburón

Cristian Castaño (Cristian Castaño/Instagram)

El mundo del deporte está de luto tras la repentina muerte de Cristian Castaño Villa, un reconocido apneísta que años atrás sobrevivió al ataque de un tiburón.

La triste noticia fue confirmada por el medio colombiano El Tiempo, que además recordó: “Su nombre quedó grabado en los medios de comunicación cuando fue mordido en sus manos y piernas por un tiburón en San Andrés en 2023, pero ni eso lo separó del agua”.

El incidente ocurrió durante uno de sus entrenamientos para un mundial de apnea y el ataque fue perpetuado por un tiburón oceánico de puntas blancas. A pesar de ello, nunca se alejó de su pasión por este deporte.

Cristian destacó por imponer récords nacionales en 28 ocasiones.

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de su fallecimiento.

Castaño, de 40 años, era ingeniero civil, pero su mayor pasión siempre fue el apneísmo, una disciplina que consiste en aguantar la respiración mientras se nada y se desciende en el agua.