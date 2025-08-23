Deportes

Fallece deportista que años atrás había sobrevivido al ataque de un tiburón

El deporte llora la muerte de un apneísta que había sobrevivido al ataque de un tiburón

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre
Cristian Castaño
Cristian Castaño (Cristian Castaño/Instagram)

El mundo del deporte está de luto tras la repentina muerte de Cristian Castaño Villa, un reconocido apneísta que años atrás sobrevivió al ataque de un tiburón.

LEA MÁS: Modelo terminó en el hospital tras arriesgada sesión de fotos en vestido de baño

La triste noticia fue confirmada por el medio colombiano El Tiempo, que además recordó: “Su nombre quedó grabado en los medios de comunicación cuando fue mordido en sus manos y piernas por un tiburón en San Andrés en 2023, pero ni eso lo separó del agua”.

LEA MÁS: Un accesorio común e “inofensivo” casi le arrebata la vida a una reconocida influencer

El incidente ocurrió durante uno de sus entrenamientos para un mundial de apnea y el ataque fue perpetuado por un tiburón oceánico de puntas blancas. A pesar de ello, nunca se alejó de su pasión por este deporte.

Cristian destacó por imponer récords nacionales en 28 ocasiones.

LEA MÁS: Estrella de reality shows fue encontrada en un charco de sangre y casi muere tras accidente

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de su fallecimiento.

Castaño, de 40 años, era ingeniero civil, pero su mayor pasión siempre fue el apneísmo, una disciplina que consiste en aguantar la respiración mientras se nada y se desciende en el agua.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cristian Castaño VillaApneístaDeportistaTiburónColombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.