Luto en Netflix: muere un miembro del equipo de una exitosa serie

Netflix está de luto tras confirmarse la muerte de un miembro del equipo de la exitosa serie Emily en París. La noticia ha generado conmoción entre seguidores y colegas, quienes destacan la importancia del trabajo detrás de cámaras.

Según People en español, se trata de Diego Borella, asistente de dirección de 47 años. El incidente ocurrió en el emblemático Hotel Danieli en Venecia, mientras el equipo se preparaba para filmar una escena. Borella se desplomó frente a sus compañeros, quienes intentaron ayudarlo de inmediato, pero a pesar de la rápida intervención del personal médico del set y de los servicios de emergencia, no lograron salvarle la vida.

“Estamos profundamente entristecidos al confirmar el fallecimiento repentino de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris”, compartió Paramount Television Studios.

Desde el estreno de la serie en 2020, la comedia romántica protagonizada por Lily Collins ha logrado conquistar a millones de espectadores alrededor del mundo. La cuarta temporada llevó a Emily Cooper hasta Roma, mientras que la quinta temporada, que aún se encuentra en producción, se espera que se estrene a finales de este año.

A pesar de la tragedia, el rodaje continuó apenas dos días después. El sábado 23 de agosto, Collins fue vista nuevamente en Venecia filmando junto a Eugenio Franceschini, Ashley Park y Paul Forman.