Alfredo Adame le tiró durísimo a Lupillo Rivera por los supuestos detalles íntimos que reveló de Belinda

Alfredo Adame criticó con todo a Lupillo Rivera tras revelar supuestos detalles íntimos de Belinda. (Tomada de internet)

El polémico actor mexicano Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar en los medios al dar fuertes declaraciones tras el lanzamiento del libro autobiográfico de Lupillo Rivera.

Lupillo expone en su obra detalles íntimos de su supuesta relación con Belinda, incluso mencionando supuestos planes de formar una familia y tener gemelas con él.

Lupillo Rivera asegura haber tenido una intensa relación con Belinda.

“¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo? ¿De dónde? Yo creo que más bien Belinda no tuvo la fuerza y el carácter para ponerle un alto cuando este empezó a soltar el rumor de que andaba con ella y que hasta se la tatuó y todo el rollo.

“¿Tú crees que ese ángel hermoso? Belinda, con la carrera que tiene, ¿va a necesitar de este sapo?“, señaló Adame.

El actor no se limitó y continuó lanzando duras críticas contra Rivera, cuestionando su credibilidad y el interés del público por conocer su vida privada.

Alfredo Adame es conocido por sus controversiales entrevistas. (Tomada de Twitter)

“Es un mitómano, es un mentiroso, es un tipo bajo, vulgar, que no creo que venda un solo libro, o sea no creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera”, agregó Alfredo.

Por su parte, Belinda fue abordada por la prensa sobre las palabras de Lupillo Rivera, pero decidió no emitir comentarios al respecto.

En un video compartido por Venga la Alegría, se puede escuchar claramente lo dicho por el polémico actor.