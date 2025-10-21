Ángela Aguilar canceló varios conciertos en Estados Unidos y esta sería la razón. (AFP/Captura Hola.com)

La cantante Ángela Aguilar tomó una decisión que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos.

La joven artista canceló varios conciertos en Estados Unidos, lo que desató una nueva ola de comentarios en redes sociales.

Según información compartida por el periodista argentino Javier Ceriani, las fechas afectadas serían el 24 y 26 de octubre y el 1.° de noviembre, en diferentes ciudades del país norteamericano.

Las cancelaciones generaron especulaciones sobre una baja venta de entradas, lo que muchos consideran una señal del impacto que ha tenido la polémica en su carrera.

Las redes no la perdonaron

Tras conocerse la noticia, los comentarios no tardaron en aparecer. En redes sociales, varios usuarios lanzaron duras críticas hacia Ángela Aguilar, con mensajes como: “¿Pero cómo es que gana tantos premios?”, “Todos se fueron a ver a Cazzu, ese sí es show”, o “Nadie quiere ir a esos conciertos tan aburridos de los Aguilar”.

Las comparaciones con Cazzu, expareja de Nodal, no paran.

Una etapa complicada para Ángela Aguilar

Desde que confirmó su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal, la cantante ha estado bajo la mirada constante del público. A pesar de los intentos por mantener su carrera estable, las críticas y comentarios negativos continúan marcando su presente.

Con esta reciente decisión, queda claro que la intérprete enfrenta uno de los momentos más difíciles de su trayectoria, en medio de la presión mediática y las exigencias de sus fans.