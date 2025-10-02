Florinda Meza al fin reveló si le afectan las críticas y sorprendió al referirse a Ángela Aguilar. (El Universal/Facebook/El Universal/Facebook)

Las figuras de Florinda Meza y Ángela Aguilar han sido blanco de críticas en redes sociales, debido a sus respectivas relaciones con Roberto Gómez Bolaños y Christian Nodal.

LEA MÁS: Quico dejó salir un sentimiento guardado por años hacia Florinda Meza

La forma en la que ambas se involucraron con sus parejas ha provocado que internautas las comparen constantemente y las ataquen sin piedad.

En un reciente encuentro con los medios, la actriz mexicana se sinceró y respondió a las preguntas de los periodistas.

LEA MÁS: Florinda Meza contó cuál era el encanto de Chespirito al que pocas se podían resistir

Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas en los últimos años. (El Universal/El Universal)

Al ser cuestionada sobre si las críticas le afectan, respondió muy segura: “Por supuesto que no”.

“Me duele que exista eso, obviamente, porque yo no he hecho nada para que exista; pero también he hecho un esfuerzo, el hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que sea insensible”, agregó.

Florinda señaló que su fortaleza le ha permitido manejar este tipo de reacciones y mantener la calma frente a los comentarios negativos en redes.

LEA MÁS: Maribel Guardia enfrenta críticas tras salir en defensa de Ángela Aguilar

Florinda Meza ha sido muy criticada luego de la serie Chespirito: sin querer queriendo. (Archivo/Archivo)

En cuanto a la polémica sobre Ángela Aguilar y su sonado matrimonio, Meza comentó:

“Pobrecita, no porque la comparan, digo, para empezar, es muy bonita y yo ya estoy hecha una vieja; era una joven bella cuando tenía su edad, y mucho tiempo después seguí siendo bella, pero los años quitan todo, pero pobrecita.

“Como que no es justo todo eso, ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”.

La actriz también explicó que Ángela es una persona buena y noble y que Nodal es mayor, por lo que la cordura “debería caer en él”, señalando que ambos tienen derecho a vivir su vida y que nadie debe interferir en ella.