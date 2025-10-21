(Video) Axl Rose golpeó una batería y hasta tiró el micrófono durante concierto en Argentina

Axl Rose golpeó una batería y hasta tiró el micrófono durante concierto en Argentina. (Official Axl Rose/Instagram)

El reconocido cantante Axl Rose perdió la paciencia durante el concierto que Guns N’ Roses ofreció el pasado sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires, Argentina.

Esto ocurrió al inicio del espectáculo, cuando la banda interpretaba su clásico “Welcome To The Jungle”, y el vocalista comenzó a tener problemas técnicos en su monitor de oído.

El fallo que lo sacó de sus casillas

Según comunicó la prensa internacional, el artista solo escuchaba la percusión a través de su sistema de monitoreo interno, lo que le impidió seguir correctamente el resto de la música.

La situación lo enfureció al punto de quitarse la chaqueta, patear la batería y lanzar el micrófono, dejando claro su descontento ante miles de fanáticos presentes.

Intentó continuar el concierto pese al enojo

Tras el momento de tensión, Axl Rose explicó al público que intentaría improvisar debido a los problemas técnicos.

A pesar del incidente, la agrupación logró continuar con el show, demostrando la experiencia y profesionalismo que los ha caracterizado tras décadas de carrera.

La gira continúa por Latinoamérica

La icónica banda sigue adelante con su gira latinoamericana, que incluyó una parada en Costa Rica el pasado 1.° de octubre, donde ofrecieron un espectáculo lleno de energía en el Estadio Nacional.