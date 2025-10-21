Conciertos

Ed Sheeran regresa a Costa Rica: fecha, lugar y detalles del inolvidable LOOP Tour 2026

El cantautor británico Ed Sheeran anunció las fechas de su nueva gira mundial LOOP Tour, que recorrerá Latinoamérica en mayo de 2026

Por Yerlin Gómez Izaguirre
El artista británico regresa tras el éxito mundial del Mathematics Tour.

Ed Sheeran confirmó su LOOP Tour 2026 con conciertos en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, donde cerrará la gira el 30 de mayo.

Ed Sheeran vuelve a Latinoamérica en 2026

El LOOP Tour marcará el regreso del artista a la región tras el exitoso Mathematics Tour, que rompió récords de asistencia en todo el mundo. La gira latinoamericana comenzará el sábado 9 de mayo de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, y finalizará el sábado 30 de mayo en San José, Costa Rica.

El espectáculo contará con un diseño escénico completamente renovado y una selección de los mayores éxitos del artista británico, con arreglos especiales creados para esta nueva etapa musical.

Fechas confirmadas del LOOP Tour Latinoamérica

FechaCiudadPaísLugar
Sábado 9 de mayoSanto DomingoRepública DominicanaEstadio Quisqueya
Miércoles 13 de mayoSan JuanPuerto RicoColiseo de Puerto Rico
Sábado 16 de mayoBogotáColombiaVive Claro Arena
Miércoles 20 de mayoLimaPerúEstadio Nacional
Sábado 23 de mayoQuitoEcuadorEstadio Atahualpa
Miércoles 27 de mayoCiudad de GuatemalaGuatemalaEstadio Cementos Progreso
Sábado 30 de mayoSan JoséCosta RicaEstadio Nacional

Entradas y preventa

Los precios y la venta de boletos serán anunciados en los próximos días. En Costa Rica, las entradas estarán disponibles a través de www.eticket.cr, mientras que los detalles para el resto de los países se publicarán en el sitio oficial www.edsheeran.com.

Éxito mundial y nuevo material musical

Antes de su llegada a América Latina, Sheeran iniciará su gira en Australia y Nueva Zelanda a principios de 2026. Este espectáculo promete una experiencia inmersiva con elementos tecnológicos y visuales inéditos.

El cantante acaba de lanzar Play – The Remixes EP, una producción que reinterpreta canciones de su último álbum con artistas del sur de Asia como Hanumankind, Arijit Singh y Dhee. El disco Play alcanzó el número 1 en varios países, incluyendo Alemania, Australia y Reino Unido.

Costa Rica será el gran cierre del tour

El Estadio Nacional de San José recibirá el cierre del LOOP Tour, lo que convierte a Costa Rica en una de las paradas más esperadas por los fans. Será la segunda vez que Ed Sheeran se presente en el país, luego del sold out histórico de 2017, cuando miles de seguidores llenaron el recinto capitalino.

Ed Sheeran cerrará su LOOP Tour Latinoamérica el 30 de mayo de 2026 en Costa Rica. (Antonio Calanni)
