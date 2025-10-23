Conciertos

Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodíaco: La Teja le regala entradas dobles para el concierto

Falta poco para el concierto sinfónico de Dragon Ball vs. Caballeros del Zodíaco y La Teja sortea entradas dobles

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Los caballeros del Zodiaco
Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodíaco será un gran concierto en Parque Viva.

El próximo domingo 9 de noviembre se realizará el esperado concierto sinfónico de Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodíaco en Parque Viva, un espectáculo que promete emocionar a todos los fanáticos de estas dos icónicas franquicias.

La Teja regala entradas dobles

Si usted aún no ha podido apartar su espacio, La Teja le trae una excelente oportunidad: un sorteo de entradas dobles para asistir al evento.

Para poder participar es necesario completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El plazo de participación finaliza el 4 de noviembre a las 2 p.m.

El concierto promete un viaje musical inolvidable al mundo de Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco, acompañado de una orquesta sinfónica que hará vibrar a todos los asistentes.

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

