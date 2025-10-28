Turismo

Diego Bravo reconoce el inocente error que cometió y que le ha traído muchas críticas

Diego Bravo fue atacado luego de darle azúcar a un mono en Manuel Antonio

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un inocente error de Diego Bravo lo tiene bajo el ojo de la crítica, luego de que compartiera un video en que le dio azúcar a un mono durante sus vacaciones del pasado fin de semana en Manuel Antonio.

La situación provocó que varias personas lo atacaran en redes.

Sin embargo, es algo que muchas personas también hacen con fruta u otros alimentos pensando que es inofensivo, pero es una práctica que tampoco es correcta.

Capibaras en Zoo Ave
Diego Bravo reconoció el inocente error que cometió al darle azúcar a un mono. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un error muy común

Conversamos con el youtuber para conocer su posición y de momento prefiere no dar declaraciones, pues han sido muchos los ataques, pero sí se mostró arrepentido y reconoció que fue un gran error.

“Me dijo uno de los muchachos del restaurante: ellos vienen por el azúcar”.

Cuando Diego subió a su habitación, aprovechó que tenía unos sobrecitos de azúcar, pensando que no habría problema y que era lo mismo que darle una fruta; sin embargo, tras compartir un video, le empezaron a llegar muchos comentarios, por lo que procedió a borrarlo.

“No lo hice con ninguna mala intención”, expresó.

Él asegura que ama a los animales

Bravo recalcó que es amante de los animales e incluso lo comprobó en la temporada pasada de Mira quién baila, cuando donó 7.000 dólares (poco más de tres millones y medio de colones) a una fundación de animales.

“Tengo animales, me gustan los animales y los quiero un montón, no fue con ninguna mala intención, detalló.

El youtuber se mostró arrepentido por lo sucedido y espera que la situación se controle, pues jamás tuvo la intención de causar daño.

