¡Se agotan rápido! Boletos para el Parque Nacional Manuel Antonio casi llenos para el 24 de diciembre

El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de los destinos más buscados en estas fechas. Y, como le comentábamos hace unos días, la gran afluencia de visitantes ha provocado la reventa de entradas a precios elevados.

Consultamos con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación sobre esta situación, que se ha vuelto una problemática para los usuarios, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Disponibilidad de boletos para diciembre

Para el 24 de diciembre, por ejemplo, las entradas se están agotando rápidamente, según nos informó Luis Venegas, un guía de la zona.

Si usted va a visitar el Parque Nacional Manuel Antonio el 24 de diciembre, mejor vaya comprando su entrada. (Shutterstock)

Revisamos en la página del Sinac, en la que se habilitan 450 espacios por hora, y, actualmente, para esa fecha, ya no quedan boletos a la 1 p.m., mientras que el grupo de las 12 p.m. tiene 54 espacios disponibles.

Los horarios de las 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m. aún mantienen buena disponibilidad, aunque se recomienda reservar cuanto antes para asegurar su visita.

Recomendaciones para los visitantes

Si usted planea visitar el Parque Nacional Manuel Antonio, lo más recomendable es adquirir su entrada lo más pronto posible, para no tener que recurrir a la reventa.