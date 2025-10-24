Disney World vuelve a vivir una tragedia: otro turista pierde la vida en el famoso parque

Un hombre de 60 años falleció en el famoso parque Disney World Resort, en Orlando, Florida, el pasado martes 21 de octubre.

Según reportó El Tiempo Colombia, el hombre presentó una complicación médica mientras estaba en la zona de acampar “Cottontail Curl”.

Fue atendido y trasladado al hospital, donde, lamentablemente, falleció.

Son miles de personas que visitan diariamente Disney World. (La Original Mix/Facebook)

Investigaciones en curso

“A pesar de los esfuerzos del personal por salvarle la vida y del traslado del hombre al hospital más cercano, el turista falleció“, informó el medio internacional.

Las autoridades descartaron fallas técnicas en el parque y se encuentran investigando las causas del fallecimiento.

Otros casos recientes en parques de Disney

Este incidente recuerda otro hecho similar ocurrido el pasado 6 de octubre, cuando una mujer de 60 años falleció tras subirse a la popular atracción Casa Embrujada (Haunted Mansion) de Disneyland. La causa de su muerte fue reportada como “una emergencia médica desafortunada”.