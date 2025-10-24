Turismo

Disney World vuelve a vivir una tragedia: otro turista pierde la vida en el famoso parque

El turista falleció mientras estaba en una zona del parque Disney World Resort

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre

Un hombre de 60 años falleció en el famoso parque Disney World Resort, en Orlando, Florida, el pasado martes 21 de octubre.

Según reportó El Tiempo Colombia, el hombre presentó una complicación médica mientras estaba en la zona de acampar “Cottontail Curl”.

Fue atendido y trasladado al hospital, donde, lamentablemente, falleció.

Son miles de personas que visitan diariamente Disney World.
(La Original Mix/Facebook)

Investigaciones en curso

“A pesar de los esfuerzos del personal por salvarle la vida y del traslado del hombre al hospital más cercano, el turista falleció“, informó el medio internacional.

Las autoridades descartaron fallas técnicas en el parque y se encuentran investigando las causas del fallecimiento.

Otros casos recientes en parques de Disney

Este incidente recuerda otro hecho similar ocurrido el pasado 6 de octubre, cuando una mujer de 60 años falleció tras subirse a la popular atracción Casa Embrujada (Haunted Mansion) de Disneyland. La causa de su muerte fue reportada como “una emergencia médica desafortunada”.

Disney WorldOrlando, FloridaEstados UnidosMuertes
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

