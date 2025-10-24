Disney World vuelve a vivir una tragedia: otro turista pierde la vida en el famoso parque

Un hombre de 60 años falleció en el famoso parque Disney World Resort, en Orlando, Florida, el pasado martes 21 de octubre.
Según reportó El Tiempo Colombia, el hombre presentó una complicación médica mientras estaba en la zona de acampar “Cottontail Curl”.
LEA MÁS: Turista muere tras subirse a una de las atracciones más famosas e icónicas de Disneyland
Fue atendido y trasladado al hospital, donde, lamentablemente, falleció.
Investigaciones en curso
“A pesar de los esfuerzos del personal por salvarle la vida y del traslado del hombre al hospital más cercano, el turista falleció“, informó el medio internacional.
LEA MÁS: ¿Fue Isaac Carpenter quien hizo explotar a Axl Rose en concierto? Guns N’ Roses salió a aclarar
Las autoridades descartaron fallas técnicas en el parque y se encuentran investigando las causas del fallecimiento.
LEA MÁS: P. Diddy habría recibido una amenaza en prisión mientras dormía, y preocupa su seguridad
Otros casos recientes en parques de Disney
Este incidente recuerda otro hecho similar ocurrido el pasado 6 de octubre, cuando una mujer de 60 años falleció tras subirse a la popular atracción Casa Embrujada (Haunted Mansion) de Disneyland. La causa de su muerte fue reportada como “una emergencia médica desafortunada”.