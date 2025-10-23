P. Diddy habría recibido una amenaza en prisión mientras dormía, y preocupa su seguridad

Sean John Combs, conocido como P. Diddy y recordado por sus famosas fiestas y su carrera musical, se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano, bajo custodia federal.

Según información de prensa internacional y declaraciones de una persona cercana, el rapero habría sido atacado mientras dormía, despertándose con un cuchillo apuntándole a la garganta, presuntamente perpetrado por otro interno.

Preocupación por su seguridad

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la versión del ataque. Sin embargo, el periodista Javier Ceriani señaló que hay preocupación por la seguridad de Diddy, así como por las condiciones de detención en las que se encuentra.

P. Diddy fue arrestado el 16 de setiembre del año anterior. (Archivo/Archivo)

Razón de su detención

Diddy Combs está enfrentando tres cargos por presunto crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas.