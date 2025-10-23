¿Ovni? Objeto misterioso impacta avión en EE. UU. y obliga a aterrizaje de emergencia

El parabrisas del avión de United Airlines resultó dañado tras el impacto con un objeto no identificado. (Tomada de Breaking Aviation News & Videos/Tomada de Breaking Aviation News & Videos)

Un avión de United Airlines vivió momentos de tensión cuando un objeto no identificado impactó el parabrisas de la cabina a más de 36 mil pies de altura, cerca de Moab, en el estado de Utah, Estados Unidos. El hecho ocurrió durante la mañana del jueves 16 de octubre -pero trascendió hasta este 21 de octubre- obligando a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City.

El golpe causó heridas al piloto y daños visibles en la estructura frontal del Boeing 737 MAX 8, que transportaba 134 pasajeros y seis tripulantes.

Testimonios de pasajeros

El vuelo de United Airlines logró aterrizar con seguridad en Utah tras el misterioso incidente aéreo. (Tomada de Breaking Aviation News & Videos/Tomada de Breaking Aviation News & Videos)

Heather Ramsey, una pasajera que viajaba a bordo, relató al medio FOX 11 que estaba grabando el amanecer cuando notó un cambio abrupto en la atmósfera del vuelo. “Una comisaria levantó la voz y mandó interrumpir el servicio. Poco después, el piloto anunció que habíamos colisionado con un objeto”, explicó.

Según Ramsey, el avión descendió rápidamente unos 3.000 metros antes de lograr estabilizarse. “Fue aterrador, todos estábamos en silencio hasta que aterrizamos”, dijo.

Investigación en curso

Las autoridades estadounidenses investigan el origen del objeto no identificado que golpeó la aeronave. (Tomada de Breaking Aviation News & Videos/Tomada de Breaking Aviation News & Videos)

Fotografías publicadas en redes sociales muestran el parabrisas fracturado y el brazo del comandante lesionado. En un comunicado oficial, United Airlines aseguró que sus vidrios están diseñados con múltiples capas para resistir impactos y mantener la integridad estructural de la cabina.

“El vuelo 1093 aterrizó con seguridad en Salt Lake City para la evaluación de daños. Todos los pasajeros continuaron hacia Los Ángeles en otra aeronave el mismo día”, señaló la aerolínea.

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que abrió una investigación para determinar qué provocó la colisión. Los técnicos analizarán datos de radar, condiciones meteorológicas y las grabaciones del vuelo. El parabrisas afectado fue enviado a un laboratorio especializado para su revisión.

Pasajeros describieron momentos de pánico tras la emergencia aérea en pleno vuelo. (Tomada de Breaking Aviation News & Videos/Tomada de Breaking Aviation News & Videos)

¿Ovni, dron o basura espacial?

Hasta el momento, la naturaleza del objeto no identificado sigue siendo un misterio. Ramsey comentó que “parecía estar demasiado alto para ser un pájaro”, y algunos pasajeros mencionaron teorías que van desde drones hasta posibles restos espaciales. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación (FAA) descartó esta última posibilidad, calificándola como “extremadamente improbable”.

El piloto, elogiado por su calma durante la emergencia, continúa bajo observación médica, mientras el avión permanece en inspección técnica en Salt Lake City.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de un medio de GDA (O Globo) y revisada por un editor para asegurar su precisión.