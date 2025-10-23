Adolescente mata a su maestra en Oaxaca tras recibir una mala calificación

El caso de un adolescente que asesinó a su maestra en Oaxaca, México, por una mala calificación ha causado indignación y dolor en todo el país. La víctima, Fabiola Ortiz Medina, era maestra y psicóloga en el Colegio de Bachilleres número 6, ubicado en Putla Villa de Guerrero, una comunidad de la Sierra Sur oaxaqueña.

LEA MÁS: Muere a los 29 años Daniel Naroditsky, influencer y maestro del ajedrez

Según People en Español, el ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las tres de la tarde del miércoles, cuando la docente llegaba al centro educativo para impartir clases. Según el reporte policial, mientras estacionaba su automóvil frente al colegio, un joven se le acercó y le disparó varias veces antes de huir del lugar.

LEA MÁS: Influencer fue al hospital por un dolor de cabeza y terminó con un diagnóstico fatal

La maestra era psicóloga y trabajaba con adolescentes en temas emocionales y de rendimiento escolar. Foto: People en Español (people en español /People en Español)

LEA MÁS: Falleció Carlos Gurrola, empleado acosado que ingirió desengrasante por “broma” de compañeros

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la principal línea de investigación apunta a un conflicto escolar relacionado con una calificación. El fiscal José Bernardo Rodríguez declaró que “la investigación está muy avanzada” y confirmó que el agresor era estudiante del colegio.

“Hasta ahora nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la institución académica... es un tema de una calificación”, precisó el funcionario.

La maestra era muy querida entre sus alumnos y había trabajado durante años en programas de apoyo psicológico dentro del colegio. Su muerte dejó una profunda herida en la comunidad educativa.

La institución realizó un emotivo homenaje en memoria de la docente. En el acto, los estudiantes colocaron flores y mensajes frente al aula donde ella impartía clases.

Estudiantes y docentes realizaron un homenaje con flores, pancartas y velas frente al plantel.Foto: People en Español (people en español /People en Español)

“Su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste”, se escucha en un video difundido en redes sociales.

La directora del colegio, Verónica Hernández, lamentó la pérdida: “Faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre le hará falta a sus hijos”.

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres exigió a las autoridades esclarecer el crimen y hacer justicia por Fabiola Ortiz Medina. Mientras tanto, la Fiscalía oaxaqueña aseguró que el caso se investiga y que se mantienen avances importantes en la identificación y localización del responsable.