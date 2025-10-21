Muere a los 29 años Daniel Naroditsky, influencer y maestro del ajedrez

Daniel Naroditsky murió a los 29 años. (People en Español/Captura)

El mundo del ajedrez está de luto tras confirmarse la muerte inesperada del maestro internacional Daniel Naroditsky, quien tenía tan solo 29 años.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado del Charlotte Chess Center, institución a la que pertenecía y donde desarrolló gran parte de su carrera.

Una mente brillante desde joven

Naroditsky comenzó su camino en el ajedrez desde muy pequeño, destacando por su impresionante capacidad estratégica.

Su talento lo llevó a ganar la sección Sub-12 del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en 2007, un logro que marcó el inicio de una carrera prometedora.

A los 14 años, el joven publicó un libro, Mastering Positional Chess, una obra que reflejaba su comprensión profunda del juego y que lo posicionó como una promesa del ajedrez estadounidense.

Influencer que acercó el ajedrez a nuevas generaciones

Además de su carrera profesional, Naroditsky se convirtió en un influencer del ajedrez. En su canal de YouTube, donde acumulaba casi medio millón de suscriptores, compartía partidas, estrategias y análisis, con el propósito de popularizar el ajedrez en línea y hacerlo más accesible para todos.

Legado de un maestro apasionado

Durante su trayectoria, Daniel Naroditsky cosechó múltiples reconocimientos y se consolidó como un verdadero maestro del ajedrez estadounidense.

Su repentina partida deja un vacío en la comunidad internacional del ajedrez y entre los miles de seguidores que aprendieron de su talento y pasión.