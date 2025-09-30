Influencer fue al hospital por un dolor de cabeza y terminó con un diagnóstico fatal

Paola Caldera dejó dos hijos pequeños. Foto: People én Español (Paola Caldera/people en español)

Lo que parecía un simple dolor de cabeza, acabó en una tragedia. La influencer venezolana Paola Caldera, de 30 años, falleció en California tras ser diagnosticada con leucemia linfoide, una enfermedad que descubrió luego de acudir al médico por un fuerte dolor que no se le quitaba.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, con un mensaje lleno de amor y dolor:“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos Reyna”.

Paola, conocida como “Rapunzel” por su larga cabellera negra, era odontóloga de Maracaibo, Venezuela, y se había mudado a Estados Unidos, donde vivía en el área de la Bahía, California. En TikTok acumulaba más de 104 mil seguidores, quienes quedaron impactados con la noticia de su muerte.

La joven madre deja a dos hijos pequeños, de 3 y 8 años, quienes eran su mayor motivación en medio de la enfermedad.

Paola fue al médico por un dolor de cabeza pero tenía una enfermedad peor. Foto: People én Español (Paola Caldera/people en español)

Un diagnóstico que cambió su vida

En diciembre del 2024, Caldera contó públicamente cómo empezó todo:“Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que iban y venían (pensando que era por mi periodo), muy insoportables, fui al médico y me diagnosticó leucemia. En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar. Te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida y de lo duro que puede ser que cambie de un sopetón”, compartió.

Desde entonces, inició un proceso de tratamientos con fe y optimismo. Incluso, organizó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y relató que enfrentaba el cáncer convencida de que su historia sería un testimonio de amor y fortaleza.

Siempre con humor y esperanza

Pese a los duros tratamientos, Paola mantenía el buen ánimo y el contacto con sus seguidores. En agosto, cuando cumplió 30 años, escribió:“En esta publicación no se vale escribir nada de la enfermedad (valiente, guerrera, fuerte). ¡Gracias! P. D.: aún recibo regalos, me pueden mandar con mucho gusto jejeje”.

Ese mismo mes compartió un video mostrando los estragos del cáncer en su cuerpo, pero también dejando claro que no se rendía.

Mensajes de dolor en redes

Tras confirmarse su muerte, cientos de mensajes de apoyo y condolencias han inundado sus cuentas.“Qué Dios te tenga en su santa gloria, descansa en paz. Cómo me duele, como madre, que tus bebés te pierdan tan temprano”, escribió una seguidora.

Otros destacaron la valentía de Caldera, quien, incluso en sus últimos meses, transmitió mensajes de fe, fortaleza y amor por la vida.

Hoy, la comunidad digital recuerda a Paola no solo por su belleza, sino por su valentía al enfrentar un diagnóstico devastador y por la huella que dejó en cada persona que la conoció, aunque fuera a través de una pantalla.