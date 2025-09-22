Muere joven influencer bosnia de 26 años tras caer en coma durante su boda

La celebración matrimonial en Ilidža se convirtió en tragedia cuando Adna cayó en coma por complicaciones de salud. GDA/El Tiempo/Colombia (GDA / El Tiempo / Colombia/GDA / El Tiempo / Colombia)

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer originaria de Bosnia de 26 años, murió el 15 de septiembre, dos días después de contraer matrimonio.

La joven se descompensó durante la fiesta en Ilidža y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado se complicó hasta caer en coma.

Todos los esfuerzos médicos para estabilizarla fueron en vano.

Una publicación realizada por El Tiempo de Colombia reporta que hasta ahora las autoridades no han divulgado la causa exacta de su deceso, aunque se ordenó realizar una autopsia para aclarar lo sucedido.

Lo que debía ser el día más feliz de su vida terminó en tragedia en Ilidža

La boda de Rovčanin tuvo lugar el 13 de septiembre en el Hotel Hollywood, en Ilidža, según el diario bosnio Dnevni Avaz.

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer bosnia de 26 años, falleció dos días después de su boda tras una emergencia médica. (GDA/El Tiempo/Colombia) (GDA / El Tiempo / Colombia/GDA / El Tiempo / Colombia)

Fue durante la recepción cuando comenzó su deterioro: la celebración se interrumpió abruptamente debido a su grave crisis de salud.

Sus últimos dos días de vida los pasó en estado de coma. Medios locales han planteado la posibilidad de una conmoción como factor asociado, aunque no hay confirmación oficial.

El sepelio se realizó en Bara, con gran concurrencia de familiares, amigos y seguidores.

Adna, además de su presencia en redes sociales, administraba un salón de belleza en Sarajevo y trabajó en el ámbito sanitario.

Era hija de una familia cercana, con cuatro hermanas, quienes lamentan profundamente su partida.

Las muestras de dolor se multiplicaron en redes sociales.

“No es justo que vidas jóvenes terminen así”, escribió uno de sus seguidores.

