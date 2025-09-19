Joven heredera de familia millonaria muere tras picadura de insecto, había sobrevivido al cáncer

La tragedia golpeó a la familia Laimou, una de las más ricas y reconocidas en el mundo naviero griego, tras la repentina muerte de Marissa Laimou, la joven heredera de 28 años, quien falleció en su apartamento de Londres a causa de un shock tóxico provocado por la picadura de un insecto.

El caso ha causado gran impacto en Europa, no solo porque la joven había logrado superar un cáncer de mama recientemente, sino porque sus familiares señalan que buscó atención médica en dos hospitales antes de morir y fue enviada a casa en ambas ocasiones.

La familia de Marissa Laimou, la joven heredera millonaria, considera que hubo negligencia. (Redes sociales/Redes sociales)

Encontrada sin vida en su apartamento

De acuerdo con medios internacionales, Marissa fue hallada sin vida por su ama de llaves en la vivienda donde residía en Londres. Días antes, había comenzado a experimentar fiebre, mareos y malestar general, síntomas que la llevaron a consultar primero a un médico privado y luego a dos hospitales distintos.

En la primera revisión, el doctor le recetó únicamente paracetamol. Ante la falta de mejoría, la joven acudió a su oncólogo y posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital. Allí, el personal médico consideró que no había necesidad de hospitalizarla y la enviaron de regreso a casa con antibióticos.

Al día siguiente, Marissa fue encontrada muerta.

“Sobrevivió al cáncer y murió por un insecto”

Su madre, Bessy Laimou, no ocultó su dolor y cuestionó el proceder de los médicos. Según declaró a medios griegos, su hija estaba débil debido a su historial clínico y debía recibir mayor atención.

“Sobrevivió al cáncer y murió a causa de un insecto”, expresó con indignación. La familia considera que hubo negligencia médica y espera que la investigación en curso determine responsabilidades.

El hospital británico que la atendió reconoció públicamente que se pudo haber cometido un error en el procedimiento y abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

Una joven con pasión por el arte

Aunque Marissa era conocida principalmente por ser parte de una de las familias más influyentes de Grecia en el sector naviero, también se destacó en el ámbito artístico. Participó en producciones teatrales, incluyendo una adaptación de Romeo y Julieta, y estaba preparando nuevos proyectos escénicos.

Sus allegados la describen como una joven talentosa, sensible y dedicada, que logró inspirar a quienes trabajaron a su lado.

Marissa Laimou había superado un cáncer de mama. (Redes sociales/Redes sociales)

¿Qué es un shock tóxico?

Los especialistas explican que el shock tóxico es una respuesta grave del organismo, generalmente provocada por bacterias que ingresan al cuerpo a través de una herida o picadura. Entre los síntomas más frecuentes están fiebre, mareos, enrojecimiento de la piel, hinchazón y dificultad para respirar.

Este cuadro puede avanzar de manera rápida y mortal si no se trata a tiempo. En el caso de Marissa, su historial reciente de cáncer pudo haber debilitado su sistema inmunológico, aumentando el riesgo.

Una tragedia que deja preguntas

El fallecimiento de Marissa Laimou pone sobre la mesa la importancia de no minimizar las picaduras de insectos, especialmente en personas con condiciones de salud delicadas.

La familia insiste en que el caso demuestra fallas en los protocolos hospitalarios y exige justicia. Mientras tanto, la comunidad griega y el mundo cultural lamentan la pérdida de una joven que había demostrado resiliencia y talento, pero que encontró la muerte en circunstancias inesperadas.