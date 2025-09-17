Tyler Robinson, sospechoso de matar a Charlie Kirk, confesó sus planes a persona clave en su vida

Tyler Robinson, había sido detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. (FBI/FBI)

Tyler Robinson, de 22 años, señalado por las autoridades como el presunto autor del homicidio de Charlie Kirk, dejó evidencia de sus intenciones en una nota dirigida a su pareja. Así lo informó el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al presentar los cargos formales este martes. Entre las acusaciones se incluye homicidio agravado, lo cual podría implicar la pena de muerte.

Charlie Kirk era activista político conservador y fundador de Turning Point Action. (Patrick T. Fallon/AFP)

Según People en Español, Robinson compareció de forma virtual ante una corte para escuchar siete cargos relacionados con el tiroteo fatal ocurrido durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University), en Orem, el 10 de setiembre.

De acuerdo con Gray, el acusado envió un mensaje ese mismo día a su compañero sentimental, quien también era su compañero de habitación, diciéndole: “Busca debajo de mi teclado”. Ahí fue hallada la nota que decía: “Se me dio una oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a tomar”.

Cuando la pareja insistió si hablaba en serio, Robinson supuestamente confirmó sus intenciones. Más tarde le pidió disculpas, diciendo: “Siento haberte involucrado en esto, planeaba mantener esto en secreto hasta que yo muriera.”

Al interrogar por qué quería matar a Kirk, Robinson habría respondido: “Ya tuve suficiente de su odio. Hay tipos de odio que no se pueden negociar”.

El fiscal también indicó que Robinson envió varios textos a su pareja aún desde la escena. En uno lamentó no haber podido recuperar el fusil empleado, pues lo había arrojado envuelto en una toalla en un bosque cercano; la zona, según dijo, estaba asegurada. El arma habría sido un regalo de su abuelo.

En uno de sus últimos mensajes dijo: “Tú eres todo lo que me preocupa, mi amor”. La pareja le respondió: “Estoy mucho más preocupado yo por ti”.

Robinson le pidió a su pareja que no hablara con los medios y que consiguiera un abogado si la Policía la cuestionaba. Según se dice, el joven está cooperando plenamente con la investigación.