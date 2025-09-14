Internacionales

¿Charlie Kirk predijo su muerte? Escalofriante mensaje de hace años resurge tras su asesinato

Una publicación que Charlie Kirk hizo hace años se volvió viral tras su muerte

Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA
El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, sube al escenario durante un mitin de campaña de Turning Point Action "Unidos por el Cambio" a favor del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, el 24 de octubre de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, predijo su muerto con misterioso mensaje (Patrick T. Fallon/AFP)

Un mensaje publicado por Charlie Kirk en junio de 2014, ha vuelto a llamar la atención tras el asesinato del activista conservador, ocurrido el 10 de setiembre de 2025 en Utah. Usuarios en redes sociales señalan la frase como una “predicción escalofriante”.

Un mensaje olvidado que resurge

El 22 de junio de 2014, Kirk publicó un tuit en el que escribió “Did I just get shot by an AR-15? Feels like it” (“¿Me acaba de disparar un AR-15? Parece que sí”). En ese momento, el mensaje pasó desapercibido, pero ahora los usuarios lo comparten masivamente, señalándolo como coincidente con las circunstancias de su muerte.

Algunos medios han resaltado que fue una frase escrita mucho antes, sin evidencia de que el tuit estuviera vinculado a una amenaza real. No hay registros de que Charlie Kirk lo haya usado luego para advertir de peligro alguno.

Detalles sobre su muerte

Charlie Kirk fue asesinado por un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en Orem, durante su gira American Comeback Tour.

Tras su muerte, el tuit antiguo saltó al primer plano: muchos usuarios lo ven como una especie de presagio, aunque otros advierten que puede tratarse simplemente de una coincidencia retórica, dada la naturaleza provocativa de Kirk como figura pública.

Por el asesinato de Kirk fue detenido un joven de 22 años, Taylor Robinson, esto después de que su padre lo reconociera en los videos que compartieron en noticieros y redes sociales.

Se espera que Robinson sea acusado formalmente el próximo martes del delito de homicidio agravado.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

