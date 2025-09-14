¿Charlie Kirk predijo su muerte? Escalofriante mensaje de hace años resurge tras su asesinato

El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, predijo su muerto con misterioso mensaje (Patrick T. Fallon/AFP)

Un mensaje publicado por Charlie Kirk en junio de 2014, ha vuelto a llamar la atención tras el asesinato del activista conservador, ocurrido el 10 de setiembre de 2025 en Utah. Usuarios en redes sociales señalan la frase como una “predicción escalofriante”.

LEA MÁS: ¿Quién era Charlie Kirk? El activista conservador estadounidense asesinado en Utah

Un mensaje olvidado que resurge

El 22 de junio de 2014, Kirk publicó un tuit en el que escribió “Did I just get shot by an AR-15? Feels like it” (“¿Me acaba de disparar un AR-15? Parece que sí”). En ese momento, el mensaje pasó desapercibido, pero ahora los usuarios lo comparten masivamente, señalándolo como coincidente con las circunstancias de su muerte.

Algunos medios han resaltado que fue una frase escrita mucho antes, sin evidencia de que el tuit estuviera vinculado a una amenaza real. No hay registros de que Charlie Kirk lo haya usado luego para advertir de peligro alguno.

Detalles sobre su muerte

Charlie Kirk fue asesinado por un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en Orem, durante su gira American Comeback Tour.

Tras su muerte, el tuit antiguo saltó al primer plano: muchos usuarios lo ven como una especie de presagio, aunque otros advierten que puede tratarse simplemente de una coincidencia retórica, dada la naturaleza provocativa de Kirk como figura pública.

LEA MÁS: Bad Bunny incluyó a Latinoamérica en su gira pero excluyó a Estados Unidos para cuidar a sus fans

Por el asesinato de Kirk fue detenido un joven de 22 años, Taylor Robinson, esto después de que su padre lo reconociera en los videos que compartieron en noticieros y redes sociales.

Se espera que Robinson sea acusado formalmente el próximo martes del delito de homicidio agravado.