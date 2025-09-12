Internacionales

“Un hombre de fe” convenció al sospechoso de matar a Charlie Kirk para que se entregara

El sospechoso de matar a Charlie Kirk es un joven de Utah y una persona cercana a él lo convenció de entregarse

EscucharEscuchar
Por AFP

El gobernador de Utah, Estados Unidos, confirmó este viernes el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado.

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

Kirk
Estas fueron las imágenes que compartieron del sospechoso de matar a Charlie Kirk y ya fue detenido. (HANDOUT/AFP)

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El gobernador describió comunicaciones que el sospechoso mantuvo a través de plataformas, en las que indicaba que consideraba a Kirk como una persona “llena de odio”.

En otro mensaje, Robinson explicaba que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de policías que entrevistaron a un compañero del joven.

LEA MÁS: ¿Quién era Charlie Kirk? El activista conservador estadounidense asesinado en Utah

Cercano

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista conservador Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Según explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, sube al escenario durante un mitin de campaña de Turning Point Action "Unidos por el Cambio" a favor del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, el 24 de octubre de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Charlie Kirk era un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump. (Patrick T. Fallon/AFP)

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajaron en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7.000 pistas.

Varias imágenes del considerado “potencial tirador” fueron divulgadas la tarde del jueves por el FBI, que ofrecía una recompensa de 100.000 dólares.

Las imágenes mostraban a un hombre con una gorra y lentes oscuros, calzado deportivo y una camiseta negra estampada con lo que parecía ser una bandera estadounidense.

LEA MÁS: Charlie Kirk “está muerto”, asegura Donald Trump

En la noche divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

En medio de la incertidumbre, las teorías conspirativas comenzaron a inundar las redes sociales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Charlie KirkEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.