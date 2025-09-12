“Un hombre de fe” convenció al sospechoso de matar a Charlie Kirk para que se entregara

El gobernador de Utah, Estados Unidos, confirmó este viernes el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado.

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

Estas fueron las imágenes que compartieron del sospechoso de matar a Charlie Kirk y ya fue detenido. (HANDOUT/AFP)

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El gobernador describió comunicaciones que el sospechoso mantuvo a través de plataformas, en las que indicaba que consideraba a Kirk como una persona “llena de odio”.

En otro mensaje, Robinson explicaba que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de policías que entrevistaron a un compañero del joven.

Cercano

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista conservador Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Según explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

Charlie Kirk era un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump. (Patrick T. Fallon/AFP)

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajaron en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7.000 pistas.

Varias imágenes del considerado “potencial tirador” fueron divulgadas la tarde del jueves por el FBI, que ofrecía una recompensa de 100.000 dólares.

Las imágenes mostraban a un hombre con una gorra y lentes oscuros, calzado deportivo y una camiseta negra estampada con lo que parecía ser una bandera estadounidense.

En la noche divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

En medio de la incertidumbre, las teorías conspirativas comenzaron a inundar las redes sociales.