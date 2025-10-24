¿Fue Isaac Carpenter quien hizo explotar a Axl Rose en concierto? Guns N’ Roses salió a aclarar

El reconocido artista Axl Rose protagonizó un momento de furia hace unos días durante un concierto en Argentina, al punto de golpear una batería y lanzar el micrófono frente a todos los presentes.

Fans culparon al baterista

Tras el incómodo momento, algunos fans llegaron a señalar al baterista Isaac Carpenter como el culpable del enojo de Axl, por lo que Guns N’ Roses salió a aclarar la situación por medio de sus redes sociales.

Guns N' Roses se presentó el pasado 1 de octubre en el Estadio Nacional. (Katarina Benzova)

“Durante la canción de apertura de nuestro reciente concierto en Buenos Aires, el monitor interno de Axl solo tenía la percusión en sus oídos, en lugar de toda la mezcla.

“Nuestro equipo técnico solucionó el problema para la tercera canción, y tuvimos una noche fantástica. El problema no tuvo nada que ver con la forma de tocar de Isaac Carpenter, quien es un baterista excepcional”, expresaron.

La banda apagó el fuego

Con el mensaje, la agrupación dejó claro que el talento de Carpenter no tuvo ninguna relación con el incidente y que todo se debió a un fallo técnico que fue solucionado rápidamente.