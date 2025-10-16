Guanacaste brilla entre los seis mejores del mundo para viajar en 2026, según Forbes. (Cortesía/Cortesía)

La reconocida revista Forbes dio a conocer una lista con los destinos de moda que están haciendo suspirar a los expertos en viajes de lujo de OvationNetwork.

En ella, Guanacaste, Costa Rica, figura entre los seis mejores lugares del planeta para viajar en el año 2026.

“El deseo de viajes significativos nunca ha sido más fuerte”, expresó Zane Bohrer, vicepresidente de OvationNetwork.

La esencia del “pura vida” enamora a los expertos

Según OvationNetwork, Guanacaste “encarna la filosofía de ‘pura vida’ de Costa Rica, donde la aventura y la relajación coexisten sin esfuerzo”.

El estudio destaca que el destino es ideal para aventureros, surfistas, yoguis y viajeros con conciencia ecológica, una mezcla que lo hace brillar frente a otros rincones del mundo.

Guanacaste también cuenta con una variedad increíble de lugares para hospedarse. (Airbnb/Airbnb)

Entre las recomendaciones sobresalen navegar por la costa del Pacífico en un catamarán al atardecer desde Tamarindo y sumergirse en el ritmo tranquilo de la región, experiencias que reflejan el encanto natural y cultural del país.

Otros destinos de ensueño

Junto a Guanacaste, OvationNetwork seleccionó a otros cinco lugares de ensueño para visitar en 2026:

Nikko, Japón

Kona, Hawái

Versalles, Francia

Antártida

Marrakech, Marruecos

Estos destinos fueron elegidos por su belleza, exclusividad y experiencias únicas, características que cada año marcan la pauta en el mundo de los viajes de lujo.